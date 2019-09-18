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РИА Новости

Российские космонавты напечатают крольчатину на МКС через 3D-принтер

03:22 18.09.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Мышечные клетки кролика, коровы и рыбы будут напечатаны на российском 3D-биопринтере на Международной космической станции (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
Ранее Хесуани рассказывал, что в ходе одного из экспериментов на биопринтере будут напечатаны мышечные ткани коровы, голубого тунца и лосося.
"В ходе следующего эксперимента планируем напечатать клетки кролика, коровы и рыбы", - сказал Хесуани, уточнив, что сейчас постановщики эксперимента готовят клетки трех видов рыбы, из которых для отправки на МКС будет выбран какой-то один.
Все результаты после эксперимента отправятся на Землю для изучения.
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Хесуани также рассказал, что кюветы (специальные кассеты с образцами для трехмерной печати) отправятся на МКС на следующем пилотируемом корабле – "Союзе МС-15", старт которого запланирован на 25 сентября. Эксперимент, по его словам, проведут "буквально как пристыкуются".
До этого все эксперименты с биопринтером также проходили сразу после доставки кювет на станцию.
Сейчас биопринтер работает в экспериментальном режиме. Получаемые в нем образцы тканей не отличаются большими размерами. До сегодняшнего дня космонавты уже напечатали клетки хрящевой ткани человека, щитовидной железы мыши, образцы костной ткани и белковые кристаллы. Проект реализуется при поддержке Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).
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Объединенная ракетно-космическая корпорацияМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоссия
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