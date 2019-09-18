Российские космонавты напечатают крольчатину на МКС через 3D-принтер

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Мышечные клетки кролика, коровы и рыбы будут напечатаны на российском 3D-биопринтере на Международной космической станции (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

Ранее Хесуани рассказывал, что в ходе одного из экспериментов на биопринтере будут напечатаны мышечные ткани коровы, голубого тунца и лосося.

"В ходе следующего эксперимента планируем напечатать клетки кролика, коровы и рыбы", - сказал Хесуани, уточнив, что сейчас постановщики эксперимента готовят клетки трех видов рыбы, из которых для отправки на МКС будет выбран какой-то один.

Все результаты после эксперимента отправятся на Землю для изучения.

Хесуани также рассказал, что кюветы (специальные кассеты с образцами для трехмерной печати) отправятся на МКС на следующем пилотируемом корабле – "Союзе МС-15", старт которого запланирован на 25 сентября. Эксперимент, по его словам, проведут "буквально как пристыкуются".

До этого все эксперименты с биопринтером также проходили сразу после доставки кювет на станцию.