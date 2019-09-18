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РИА Новости
Туризм

Подавляющее число российских туристов жалуется на услуги внутри страны

03:31 18.09.2019 (обновлено: 06:10 18.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичВид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте Роза хутор в Красной поляне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рост объемов туристических потоков внутри России привел к тому, что 80% звонков с жалобами за 2019 год в колл-центр ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" поступало от россиян, которые путешествовали по России, а не за рубежом, сообщил РИА Новости директор "Турпомощи" Александр Осауленко.
Он уточнил, что диапазон цен на туристические услуги в России сопоставим с зарубежными предложениями. Поэтому люди рассчитывают получить за свои деньги адекватный отдых и быть в этом плане настолько же защищенными, как туристы, выезжающие за рубеж.
"Многие вопросы не входят в компетенцию "Турпомощи", так как это объединение туроператоров в сфере выездного туризма, но название нашей ассоциации обязывает как-то реагировать. Мы не бросаем никого на произвол судьбы, кроме того, большинство туроператоров, которые работают на внутреннем рынке, являются членами "Турпомощи", поэтому проблемы в основном удавалось устранить", — прокомментировал ситуацию Осауленко.
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По словам руководителя "Турпомощи", практически все вопросы и жалобы, которые поступали в колл-центр, были такими же, как у выездных туристов. Это несвоевременное размещение, задержки вылетов, несоответствие условий проживания или услуг и тому подобное.
"В большинстве случаев удавалось устранять все негативные составляющие. Хочу отметить, что туроператоры, которые дорожат своей репутацией, старались делать все достаточно оперативно. Исходя из того, что повторных звонков не поступало, мы делаем выводы, что проблемы были устранены", — резюмировал он.
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