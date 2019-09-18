Подавляющее число российских туристов жалуется на услуги внутри страны

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Рост объемов туристических потоков внутри России привел к тому, что 80% звонков с жалобами за 2019 год в колл-центр ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" поступало от россиян, которые путешествовали по России, а не за рубежом, сообщил РИА Новости директор "Турпомощи" Александр Осауленко.

Он уточнил, что диапазон цен на туристические услуги в России сопоставим с зарубежными предложениями. Поэтому люди рассчитывают получить за свои деньги адекватный отдых и быть в этом плане настолько же защищенными, как туристы, выезжающие за рубеж.

"Многие вопросы не входят в компетенцию "Турпомощи", так как это объединение туроператоров в сфере выездного туризма, но название нашей ассоциации обязывает как-то реагировать. Мы не бросаем никого на произвол судьбы, кроме того, большинство туроператоров, которые работают на внутреннем рынке, являются членами "Турпомощи", поэтому проблемы в основном удавалось устранить", — прокомментировал ситуацию Осауленко.

По словам руководителя "Турпомощи", практически все вопросы и жалобы, которые поступали в колл-центр, были такими же, как у выездных туристов. Это несвоевременное размещение, задержки вылетов, несоответствие условий проживания или услуг и тому подобное.