Колыма бьет рекорды по добыче золота, уже получено 30 тонн драгметалла

МАГАДАН, 18 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Старатели и горняки Магаданской области на 1 сентября добыли больше 30 тонн золота, опередив прошлогодние показатели для этого времени на 5,7 тонн драгоценного металла, сообщает правительство региона.

"По состоянию на 1 сентября золотопромышленники региона добыли чуть больше 30 тонн золота, что на 5,7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ — на счету его предприятий 12,9 тонн. Что касается россыпей, то к 1 сентября было намыто 12,4 тонны", - говорится в сообщении.