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РИА Новости

Колыма бьет рекорды по добыче золота, уже получено 30 тонн драгметалла

03:09 18.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДобыча золота
Добыча золота
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МАГАДАН, 18 сен - РИА Новости, Людмила Щербакова. Старатели и горняки Магаданской области на 1 сентября добыли больше 30 тонн золота, опередив прошлогодние показатели для этого времени на 5,7 тонн драгоценного металла, сообщает правительство региона.
"По состоянию на 1 сентября золотопромышленники региона добыли чуть больше 30 тонн золота, что на 5,7 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ — на счету его предприятий 12,9 тонн. Что касается россыпей, то к 1 сентября было намыто 12,4 тонны", - говорится в сообщении.
Поясняется, что в 2018 году Колыма сохранила лидерские позиции по отрасли в России. Золотодобывающие предприятия области добыли 37 тонн золота, но в 2019 году планка по добыче увеличена до 40 тонн с последующим увеличением до 50 тонн. Точками роста золотодобычи станут месторождения "Наталка" и "Павлик", где продолжается развитие дополнительных направлений отработки.
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