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РИА Новости

Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

03:08 18.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
Пробирки с образцами крови для исследований в онкологическом диспансере
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
"Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов", — посетовал Масчан.
Он отметил, что проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простейшими средствами, которые используют в сопроводительной терапии.
Профессор также поддержал распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева выделить более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в стране медикаментов для детей. Однако, по словам Масчана, для сокращения дефицита нужно также пустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией.
В лаборатории онкологического диспансера
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Алексей МасчанНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМНРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что сложно навести порядок? Это сделать можно очень даже просто лишь только определить кому принадлежат эти фирмы, поставляющие эти препараты пустышки на внутренний рынок. А принадлежат все они провластным структурам. Конечно, не на прямую, а через посредников. Вот и всё. А журналисты, пишущие про это, делают вид что это им не известно.
18 сентября, 03:51
Renics Nikoroc
1201006
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