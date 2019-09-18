Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

"Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные в клинических исследованиях дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов", — посетовал Масчан.

Он отметил, что проблема не только с дорогостоящими лекарствами, но и с простейшими средствами, которые используют в сопроводительной терапии.

Профессор также поддержал распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева выделить более 26 миллионов рублей на закупку не зарегистрированных в стране медикаментов для детей. Однако, по словам Масчана, для сокращения дефицита нужно также пустить на российский рынок добросовестных иностранных производителей лекарств с хорошей репутацией.