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РИА Новости

Популяризатор идеи "четырехдневки" считает ошибочным переход на этот режим

03:06 18.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе
Сотрудники в офисе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 18 сен – РИА Новости, Мария Табак. Любая компания выиграет от перехода на четырехдневную рабочую неделю, получив более мотивированных и эффективных сотрудников, однако законодательно переводить всех на такую систему нельзя, заявил в интервью РИА Новости основатель новозеландской компании Perpetual Guardian Эндрю Барнс, который год назад перевел сотрудников на четырехдневку без урезания заработной платы.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что трудовое законодательство РФ не соответствует сегодняшним реалиям. Он отметил, что дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, нужны более гибкие формы рабочего времени. Госдума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Главной целью нововведения, по словам Барнса, было повышение мотивации и эффективности сотрудников Perpetual Guardian, занимающейся управлением состоянием, инвестиционным консалтингом и благотворительной деятельностью.
На мысль попробовать перевести компанию на четырехдневную неделю его натолкнуло исследование, из которого следовало, что британцы по-настоящему продуктивны в офисе всего 2,5 часа в день.
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"Каков типичный день офисного работника? Ты приходишь, болтаешь с коллегами, пьешь с ними кофе, потом читаешь почту, немножко смотришь соцсети. Потом приступаешь к работе, и что происходит сразу? Тебя кто-то трогает по плечу и просит с чем-то помочь. А если тебя постоянно отвлекают на работе, то это эквивалентно падению коэффицента интеллекта на 10 пунктов или воздействию марихуаны. Возвращение к полной производительности труда занимает до 14 минут времени. То есть - в течение дня много времени теряется напрасно. Вы сидите на совещаниях, которые длятся час, а могли бы – 15 минут", - отметил Барнс.
Он подчеркнул, что в случае введения четырехдневной рабочей недели речь не может идти о едином выходном дне для всех.
"Люди часто путают, считают, что, когда мы говорим о четырехдневной неделе, мы имеем в виду длинные выходные, пятницу-субботу-воскресенье. Нет, так это не работает. Наша компания, как и многие другие, должна обслуживать клиентов пять-шесть дней в неделю. Мы говорим каждой команде сотрудников: решайте между собой, кто когда берет выходной. Они могут меняться – кому-то нужен один день, кому-то другой, кому-то все равно", - сказал он, добавив, что лишь немногие из примерно 280 сотрудников его компании предпочли сохранить прежний, пятидневный, график.
Кроме того, по его словам, четырехдневная неделя не должна предполагать ни сокращения, ни ущемления сотрудников в правах.
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"Очень важно сохранять все права людей – минимальную оплату труда, оплачиваемый отпуск, больничные. Без этого гибкость ведет к гиг-экономике, а это ужасно", - отметил глава компании.
Бизнесмен также убежден, что государство не должно вводить четырехдневную неделю законодательно. "Надо создавать законодательную базу, чтобы компании могли это делать более легко, и следить за тем, чтобы все права сотрудников соблюдались. Но если делать четырехдневную неделю обязательной, есть большие риски", - уверен собеседник агентства.
Барнс убежден, что четырехдневная неделя подходит всем компаниям, а потому он с удовольствием делится опытом со всеми, кого интересует этот вопрос.
"В Новой Зеландии на четырехдневную неделю перешли 18 или 19 компаний, в Британии – порядка 300 компаний. Многие крупные компании тестируют систему, многие обсуждают вопрос с сотрудниками. От этого выиграет любая компания. Я бы призвал всех работодателей, по крайней мере, попробовать, поговорить с сотрудниками. Если вы это сделаете, вы увидите преимущества", - считает Барнс.
Он отметил, что система работает и в ритейле, и способна быть эффективной и на промышленных предприятиях.
"Мне говорят часто, что она не будет работать в медицине, поскольку врачи всегда должны дежурить. Но вопрос в качестве работы. В США каждый год около 240 тысяч людей умирают из-за медицинских ошибок, которые часто происходят от того, что врачи, медсестры находятся под стрессом или переутомлены", - сказал он.
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