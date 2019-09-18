Более 1 тысячи пострадавших от паводка приморцев получили компенсации

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Более 1 тысячи жителей Приморья, пострадавших от паводка в августе, получили материальные компенсации, сообщает администрация края.

"В настоящее время, после последних дождей, прошедших 9 сентября, комиссии на местах доустанавливают сумму ущерба. Продолжаются выплаты материальной помощи пострадавшему населению. На сегодняшний день из 7 743 подтвержденных заявлений произведено 1 148 выплат", - говорится в сообщении.

Глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что в течение сентября пострадавшим от паводка будут направлены все необходимые материальные выплаты, заключены контракты на восстановление дорожной инфраструктуры.

Двадцать восьмого августа в Приморье из-за паводка введен режим ЧС регионального значения. В 17 муниципальных образованиях подтопило 47 населенных пунктов, 1300 домов, 7300 приусадебных участков, 17 социально значимых объектов. Пострадали более 12 тысяч человек, эвакуированы 330 человек, пострадали 14,5 тысячи гектаров посевов. Сейчас вода сошла, проезд восстановлен во все населенные пункты.