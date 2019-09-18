Пентагон считает Иран наиболее вероятным виновником атаки на саудовские НПЗ

ВАШИНГТОН, 18 сен – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Иран, скорее всего, был наиболее вероятным виновником атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии в минувшие выходные.

"В регионе наиболее вероятной угрозой является либо Иран, либо поддерживаемые Ираном силы, откуда бы эта (угроза) ни исходила. Не забегая вперед расследования, которое ведет Саудовская Аравия, я думаю, что это разумный вывод", - заявил Данфорд, слова которого приводит пресс-служба Пентагона.

Генерал высказал мнение, что это была "очень сложная, точная атака, не соответствующая прежним атакам (йеменских) хуситов".

При этом он признал, что у США нет полной информации обо всем, что происходит на Ближнем Востоке, так как у них в регионе нет "немигающего ока".

"Наши разведывательные и возможности сосредоточены на угрозах, которые регулярно перед нами возникают; мы не обязательно будем видеть все, что происходит в регионе", - сказал он.

Данфорд подтвердил, что США предоставили Саудовской Аравии разведданные, но о какой-то дополнительной помощи, в том числе военной, королевство не просило.

Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило во вторник, что министерство обороны США может в течение двух дней предоставить доклад, в котором будет раскрыта информация о том, кто несет ответственность за атаки на саудовские нефтяные объекты.

Как отметили источники агентства в военной сфере, американские эксперты в данный момент "тщательно изучают доказательства" на территории Саудовской Аравии и анализируют разведданные, в том числе информацию, которая была получена при помощи радаров. В свою очередь разведывательное управление минобороны США готовится представить рассекреченную информацию.

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.