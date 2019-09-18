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РИА Новости

Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

02:20 18.09.2019 (обновлено: 03:56 18.09.2019)
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© REUTERS / Ahmed Jadallah/File PhotoНефтяной резервуар компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
Нефтяной резервуар компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
© REUTERS / Ahmed Jadallah/File Photo
Нефтяной резервуар компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
ДОХА, 18 сен — РИА Новости. Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства. Саудовский государственный телеканал "Аль-Ихбария" сообщил, что в среду представитель оборонного ведомства страны даст пресс-конференцию по этому поводу.
"Будут представлены доказательства причастности иранского режима к нападению на объекты Saudi Aramco, а также будет представлено иранское оружие, которое использовалось для нанесения ударов", — заявило военное ведомство.
В минувшую субботу предприятия саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в районе месторождений Абкайк и Хураис подверглись нападению, в результате чего королевство потеряло более 50% нефтедобычи. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил журналистам во вторник вечером, что королевство, несмотря на нападение, поставляет нефть на экспорт в прежнем объеме, и в сентябре объем экспорта его нефти не претерпит изменений. При этом вернуть производственные мощности на уровень 11 миллионов баррелей в сутки Эр-Рияд рассчитывает к концу сентября, а 12 миллионов — к концу ноября.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Тегеран обвинения в свой адрес отвергает. Эр-Рияд заявил, что пригласит международных специалистов для участия в расследовании.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
Вчера, 18:34РИА Новости
США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииЦены на нефтьМайк ПомпеоSaudi AramcoСаудовская АравияИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Эр Рияд предоставит доказательства. _А чего до сих пор не подвезли? -Да американцы их ещё в фотошопе склеивают.
18 сентября, 03:15
Злой ТроLLь
17754007763
Знает весь мир их "хайли-лайкли", как всегда. Ничего не меняется. В Голливуде монтаж заканчивают сериала.
18 сентября, 03:19
Vlad Bilenko
7020065
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