Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

ДОХА, 18 сен — РИА Новости. Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства. Саудовский государственный телеканал Минобороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства. Саудовский государственный телеканал "Аль-Ихбария" сообщил, что в среду представитель оборонного ведомства страны даст пресс-конференцию по этому поводу.

"Будут представлены доказательства причастности иранского режима к нападению на объекты Saudi Aramco, а также будет представлено иранское оружие, которое использовалось для нанесения ударов", — заявило военное ведомство.

В минувшую субботу предприятия саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco в районе месторождений Абкайк и Хураис подверглись нападению, в результате чего королевство потеряло более 50% нефтедобычи. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман заявил журналистам во вторник вечером, что королевство, несмотря на нападение, поставляет нефть на экспорт в прежнем объеме, и в сентябре объем экспорта его нефти не претерпит изменений. При этом вернуть производственные мощности на уровень 11 миллионов баррелей в сутки Эр-Рияд рассчитывает к концу сентября, а 12 миллионов — к концу ноября.