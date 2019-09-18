Задержанные северокорейские лодки пограничники приведут в Находку

ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Пограничники к вечеру среды (днем мск) приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки, моряки с которых напали на российских военнослужащих, об этом сообщил РИА Новости представитель пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Во вторник сообщалось, что пограничники в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона России) нашли две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели браконьерский промысел. Одна шхуна с экипажем из 21 человека был задержана. Экипаж второй шхуны - более 45 человек - напал на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.