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РИА Новости

Задержанные северокорейские лодки пограничники приведут в Находку

02:03 18.09.2019 (обновлено: 06:31 18.09.2019)
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© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в фотобанкБухта в городе Находка
Бухта в городе Находка
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Бухта в городе Находка
ВЛАДИВОСТОК, 18 сен – РИА Новости. Пограничники к вечеру среды (днем мск) приведут в приморский порт Находка задержанные северокорейские лодки, моряки с которых напали на российских военнослужащих, об этом сообщил РИА Новости представитель пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.
Во вторник сообщалось, что пограничники в районе банки Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона России) нашли две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые вели браконьерский промысел. Одна шхуна с экипажем из 21 человека был задержана. Экипаж второй шхуны - более 45 человек - напал на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
"Задержанные лодки пока ведут в Находку, они прибудут к вечеру", - сказал собеседник.
Патрульный катер Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю
Вчера, 19:36Радио
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Задержание браконьеров из КНДРФСБ РФРоссияПриморский крайБезопасностьПроисшествия
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