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РИА Новости

Нью-Йорк первым в США запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками

01:56 18.09.2019 (обновлено: 01:58 18.09.2019)
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Штат Нью-Йорк впервые в США запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками, следует из заявления на сайте штата.
Ранее со ссылкой на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщалось, что власти собираются запретить электронные сигареты с вкусовыми добавками.
В заявлении отмечается, что запрет вступил в силу после одобрения, полученного от совета по вопросам общественного здравоохранения и планирования в сфере здравоохранения.
"Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк стал первым в стране, который ввел запрет на продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками и жидкостей для электронных сигарет с никотином", - говорится в заявлении.
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При этом отмечается, что запрет на продажу "ароматизированных электронных сигарет вступает в силу немедленно". Кроме того, минздрав США в течение двух недель изучит возможность введения запрета на ментоловую жидкость для электронных сигарет.
Во вторник со ссылкой на телеканал NBC и окружное отделение минздрава сообщалось, что в США был зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. По всей стране расследуется более 500 случаев. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
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