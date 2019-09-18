Нью-Йорк первым в США запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Штат Нью-Йорк впервые в США запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками, следует из заявления на Штат Нью-Йорк впервые в США запретил электронные сигареты с вкусовыми добавками, следует из заявления на сайте штата.

Ранее со ссылкой на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщалось, что власти собираются запретить электронные сигареты с вкусовыми добавками.

В заявлении отмечается, что запрет вступил в силу после одобрения, полученного от совета по вопросам общественного здравоохранения и планирования в сфере здравоохранения.

"Губернатор Эндрю Куомо объявил сегодня, что штат Нью-Йорк стал первым в стране, который ввел запрет на продажу электронных сигарет с вкусовыми добавками и жидкостей для электронных сигарет с никотином", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что запрет на продажу "ароматизированных электронных сигарет вступает в силу немедленно". Кроме того, минздрав США в течение двух недель изучит возможность введения запрета на ментоловую жидкость для электронных сигарет.

Во вторник со ссылкой на телеканал NBC и окружное отделение минздрава сообщалось, что в США был зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа.