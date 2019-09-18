Французские эксперты помогут расследовать нападения на саудовские объекты

ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию по запросу Эр-Рияда, чтобы принять участие в расследовании атак на нефтяные объекты, сообщил в ночь на среду Елисейский дворец по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Удары по саудовским нефтяным объектам были нанесены 14 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает. Эр-Рияд заявил, что пригласит международных специалистов для участия в расследовании.

"Президент республики решительно осудил нападения на нефтяные объекты... Он заверил наследного принца и народ (Саудовской Аравии) в солидарности Франции перед лицом этих нападений и подтвердил вовлечённость Франции в безопасность Саудовской Аравии и стабильности в регионе", - говорится в коммюнике.