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РИА Новости

Французские эксперты помогут расследовать нападения на саудовские объекты

01:54 18.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 18 сен - РИА Новости. Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию по запросу Эр-Рияда, чтобы принять участие в расследовании атак на нефтяные объекты, сообщил в ночь на среду Елисейский дворец по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.
Удары по саудовским нефтяным объектам были нанесены 14 сентября. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. Иран обвинения в свой адрес отвергает. Эр-Рияд заявил, что пригласит международных специалистов для участия в расследовании.
"Президент республики решительно осудил нападения на нефтяные объекты... Он заверил наследного принца и народ (Саудовской Аравии) в солидарности Франции перед лицом этих нападений и подтвердил вовлечённость Франции в безопасность Саудовской Аравии и стабильности в регионе", - говорится в коммюнике.
Там также сообщается, что "в ответ на запрос саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу отправку в Саудовскую Аравию французских экспертов, которые будут участвовать в расследовании, призванном пролить свет на происхождение и условия атак 14 сентября".
Министр обороны США Марк Эспер
16 сентября, 21:58РИА Новости
США готовят ответ на атаку на саудовские нефтяные объекты
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииЭммануэль МакронСолидарностьСаудовская АравияФранцияСШАВ мире
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