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РИА Новости
Культура

На премьеру спектакля "Nirvana" зрителей приглашают в кедах и джинсах

01:34 18.09.2019
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© AP Photo / Sam MorrisВокалист группы Нирвана Курт Кобейн
Вокалист группы Нирвана Курт Кобейн
© AP Photo / Sam Morris
Вокалист группы Нирвана Курт Кобейн
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Художественный руководитель московского театра "Модерн" Юрий Грымов представляет в среду, 18 сентября, новую версию спектакля "Nirvana", куда приглашает зрителей в кедах и джинсах, сообщили в пресс-службе театра.
"Nirvana" - спектакль о становлении и саморазрушении кумира поколений и лидера группы Nirvana Курта Кобейна, о смерти культа и бессмертии рок-н-ролла, спектакль о том, что волнует каждого во время жизненного кризиса, способного обрушиться на человека в любом возрасте.
"Прошло 15 лет со дня первой премьеры моего спектакля Nirvana. Выросло новое поколение, изменилось время, да я и сам стал другим", - говорит Грымов.
По его мнению, театр должен брать на себя социальные функции и говорить о насущных проблемах: молодежные субкультуры, алкогольная и наркотическая зависимость, жестокое обращение в семьях.
В дни премьерных показов театр "Модерн" вводит специальный дресс-код, который допускает стиль гранж, в том числе кожаные куртки, клетчатые рубашки, джинсы, кеды. Самые органичные атмосфере спектакля зрители получат в подарок 2 билета на любой спектакль из репертуара театра.
Роли исполняют: Богдан Щукин, Анастасия Сычева (ЦДР), Алексей Баранов, Максим Брант, Екатерина Васильева, Карина Жукова, Александр Жуков, Юрий Анпилогов, Евгений Казак, Артем Смола, Юрий Соколов, Роман Зубрилин.
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КультураАлександр ЖуковЮрий ГрымовКурт КобейнNirvanaЖизнь без преград
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