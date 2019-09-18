Навка возмутилась из-за сообщений об отмене выступления мужа Заворотнюк

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Фигуристка Татьяна Навка опровергла сообщения о том, что Петр Чернышев не будет выступать в ледовом шоу "Руслан и Людмила".

Спортсменка опубликовала в своем инстаграме видео со съемок проморолика к шоу и напомнила подписчикам о том, что оно будет проходить с 31 октября по 4 ноября в петербургском СК "Юбилейный". При этом в хештегах фигуристка указала имя мужа актрисы Анастасии Заворотнюк.

В комментариях одна из пользователей соцсети поинтересовалась, на самом ли деле он тоже поедет участвовать в шоу. Другая из подписчиц фигуристки поспешила ответить, что нет.

"И Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях. А вы являетесь организатором наших гастролей, что отвечаете на вопросы?" — возразила Навка.

Ей ответили, что об отмене выступления Чернышева якобы "везде пишут" и попросили прояснить ситуацию.

"Очень интересно, и кто же это?" — поинтересовалась фигуристка.

В августе в СМИ начали появляться публикации о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк. Позже ряд изданий сообщил о том, что артистку ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.