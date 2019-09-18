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РИА Новости

Навка возмутилась из-за сообщений об отмене выступления мужа Заворотнюк

01:26 18.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка
© РИА Новости / Александр Вильф
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Фигуристка Татьяна Навка опровергла сообщения о том, что Петр Чернышев не будет выступать в ледовом шоу "Руслан и Людмила".
Спортсменка опубликовала в своем инстаграме видео со съемок проморолика к шоу и напомнила подписчикам о том, что оно будет проходить с 31 октября по 4 ноября в петербургском СК "Юбилейный". При этом в хештегах фигуристка указала имя мужа актрисы Анастасии Заворотнюк.
В комментариях одна из пользователей соцсети поинтересовалась, на самом ли деле он тоже поедет участвовать в шоу. Другая из подписчиц фигуристки поспешила ответить, что нет.
"И Петр, конечно же, едет и выступает во всех наших осенних спектаклях. А вы являетесь организатором наших гастролей, что отвечаете на вопросы?" — возразила Навка.
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Ей ответили, что об отмене выступления Чернышева якобы "везде пишут" и попросили прояснить ситуацию.
"Очень интересно, и кто же это?" — поинтересовалась фигуристка.
В августе в СМИ начали появляться публикации о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк. Позже ряд изданий сообщил о том, что артистку ввели в медикаментозную кому в одной из столичных клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Продюсер Андрей Разин заявил, что у актрисы рак мозга, однако не уточнил, откуда у него такая информация. Представители Заворотнюк отказываются комментировать эти сообщения.
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Шоу-бизнесПетр ЧернышевТатьяна НавкаАнастасия ЗаворотнюкСанкт-ПетербургОбщество
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