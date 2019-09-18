Патриаршая литературная премия не оценена по достоинству, считает писатель

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Патриаршая литературная входит число лучших в стране, однако о ней дается скупая информация по причине предвзятого к ней отношения, заявил во вторник лауреат Патриаршей литературной премии 2018 года, писатель Константин Ковалев-Случевский.

"Андрей Максимов на канале "Культура" сказал, что премия входит в тройку главных литературных премий страны. А я не соглашусь: эта премия входит в "двушку" премий, потому что она занимается проблемами внутреннего произрастания духовного мира человека. Но, тем не менее журналистское сообщество не признает это. Не оценена по достоинству величина этой премии, дается скупая информация. Никто не хочет анализировать, писать на эту тему, дискутировать", - сказал писатель на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня".

По его мнению, предвзятое отношение к премии связано с тем, что она церковная. "Есть предвзятость по отношению к этой премии, что она связана с Русской православной церковью, что она сугубо религиозная. Люди путают, понятия "православная литература" и литература, связанная с православием. Православная литература – это та, которая связана с богослужением, или с церковным приходом. А мы-то говорим о литературе высокохудожественной", - пояснил автор.

Патриаршую литературную премию присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, но по совокупности заслуг писателя. Ежегодно награждают трех лауреатов: каждому выдают диплом и 300 тысяч рублей. С 2019 претенденты, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие лауреатами, получают из рук патриарха памятный знак за вклад в развитие русской литературы. Также книги победителей и лауреатов премии представляют в регионах и странах ближнего зарубежья на выставке "Радость слова", чтобы знакомить аудиторию с этими произведениями.

Среди лауреатов премии прошлых лет: прозаики Юрий Бондарев, Алексей Варламов, Александр Сегень, Михаил Тарковский, поэты Владимир Костров и Юрий Кублановский, критик Валентин Курбатов, литературовед Борис Тарасов. Писатели Виктор Лихоносов, Борис Екимов, Виктор Потанин.