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РИА Новости

США выступают за прямые переговоры между Мадуро и Гуаидо

01:07 18.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США выступают за прямые переговоры между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, провозгласившим себя временным главой страны, для урегулирования кризиса в республике, заявили в госдепартаменте.
"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Хуана Гуайдо, председателя Национального собрания и законного временного президента Венесуэлы. Любые серьезные переговоры должны вестись между бывшим режимом и временным президентом Гуайдо", - говорится в заявлении ведомства.
В госдепартаменте подтвердили, что санкции США не будут сняты до тех пор, "пока Мадуро не уйдет".
Заявление госдепартамента стало ответом на созыв национального диалога властями Венесуэлы с участием представителей ряда политических сил.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Вчера, 01:24РИА Новости
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