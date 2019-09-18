США выступают за прямые переговоры между Мадуро и Гуаидо

ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США выступают за прямые переговоры между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, провозгласившим себя временным главой страны, для урегулирования кризиса в республике, заявили в госдепартаменте.
"Соединенные Штаты продолжают поддерживать Хуана Гуайдо, председателя Национального собрания и законного временного президента Венесуэлы. Любые серьезные переговоры должны вестись между бывшим режимом и временным президентом Гуайдо", - говорится в заявлении ведомства.
В госдепартаменте подтвердили, что санкции США не будут сняты до тех пор, "пока Мадуро не уйдет".
Заявление госдепартамента стало ответом на созыв национального диалога властями Венесуэлы с участием представителей ряда политических сил.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.