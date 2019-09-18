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РИА Новости

Тестирование робота "Федора" после полета на МКС закончено

01:01 18.09.2019 (обновлено: 06:09 18.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРобота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации "Энергия"
Робота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации Энергия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Робота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации "Энергия"
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Наземное тестирование робота "Федора" после полета на МКС завершено, ведется анализ данных, а сам робот ожидает постановки новых задач, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.
"Мы провели наземное тестирование. Все нормально прошло, робот полностью в исправном состоянии. Никаких нареканий к нему нет", — сказал он.
По словам Дудорова, робот протестирован как в автономном режиме, когда выполняет запрограммированные движения, так и в режиме копирования движений оператора.
Помимо того, индивидуально протестированы все системы и датчики — они исправны.
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После анализа данных совместно с Роскосмосом, Ракетно-космической корпорацией "Энергия", Центром подготовки космонавтов специалисты НПО "Андроидная техника" определятся с дальнейшей судьбой "Федора".
Дудоров не исключил, что робот может быть задействован в каких-то дальнейших космических миссиях, однако сейчас пока непонятно, в каких конкретно и в какой роли.
Корабль "Союз МС-14" с роботом "Федор" был запущен на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. "Союз МС-14" покинул станцию 6 сентября и приземлился в Казахстане на следующий день. Во время полета робот выполнил ряд заданий под управлением космонавта. Сообщалось, что больше в космос он не полетит, вместо него будет сделан другой робот для работы в открытом космосе.
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