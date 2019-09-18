Тестирование робота "Федора" после полета на МКС закончено

Робота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации "Энергия"

Робота Федор в специальном футляре после полета на МКС на территории ракетно-космической корпорации "Энергия"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Наземное тестирование робота "Федора" после полета на МКС завершено, ведется анализ данных, а сам робот ожидает постановки новых задач, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота) Евгений Дудоров.

"Мы провели наземное тестирование. Все нормально прошло, робот полностью в исправном состоянии. Никаких нареканий к нему нет", — сказал он.

По словам Дудорова, робот протестирован как в автономном режиме, когда выполняет запрограммированные движения, так и в режиме копирования движений оператора.

Помимо того, индивидуально протестированы все системы и датчики — они исправны.

После анализа данных совместно с Роскосмосом, Ракетно-космической корпорацией "Энергия", Центром подготовки космонавтов специалисты НПО "Андроидная техника" определятся с дальнейшей судьбой "Федора".

Дудоров не исключил, что робот может быть задействован в каких-то дальнейших космических миссиях, однако сейчас пока непонятно, в каких конкретно и в какой роли.