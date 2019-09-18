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РИА Новости

Число мигрантов в мире за последние девять лет выросло на 51 миллион

00:56 18.09.2019
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© AP Photo / Francisco GenticoМигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
© AP Photo / Francisco Gentico
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
ООН, 18 сен - РИА Новости. Число мигрантов в мире достигло 272 миллионов человек, сообщает ООН.
По данным на 2019 год, в Европе находится наибольшее количество международных мигрантов (82 миллиона), в Северной Америке - 59 миллионов, в Северной Африке и Западной Азии - 49 миллионов.
"Число международных мигрантов в мире достигло примерно 272 миллионов в 2019 году, что на 51 миллион больше чем в 2010 году. В настоящее время международные мигранты составляют 3,5% населения мира, по сравнению с 2,8% в 2000 году", - свидетельствуют данные департамента по экономическим и социальным вопросам ООН.
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