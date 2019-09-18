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РИА Новости

Пенс заявил о боевой готовности войск США

00:56 18.09.2019 (обновлено: 01:47 18.09.2019)
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
© AP Photo / Matthias Schrader
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты. Такое заявление он сделал в ходе выступления в экспертном центре Heritage Foundation в Вашингтоне.
"После неспровоцированного нападения в эти выходные на ряд нефтяных объектов в Саудовской Аравии я заверяю вас, что мы готовы", — сказал Пенс о готовности США к реагированию военными средствами.
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Он подчеркнул, что Соединенные Штаты защитят себя и союзников в Персидском заливе, а нападения на союзников американцев и мировые поставки нефти ждет неудача.
По его словам, в Вашингтоне "изучают все данные".

"Мы консультируемся с союзниками, и президент определит, какие действия лучше всего предпринять, в предстоящие дни", — добавил Пенс.

Вице-президент подчеркнул, что если Иран совершил эту атаку, чтобы надавить на президента Дональда Трампа и заставить его отступить, то он потерпит неудачу. "Америка готова защищать свои интересы", — заявил Пенс.
Он повторил, что Соединенные Штаты "готовы к бою", как ранее выразился Трамп.
Пенс заверил, что при администрации Трампа США "сохранят доминирование в энергетике, продолжат тенденцию к достижению энергетической независимости и предпримут все необходимые шаги" для защиты США, американских солдат и союзников в Заливе.
Также вице-президент сообщил, что в Саудовскую Аравию вылетел госсекретарь Майк Помпео, чтобы обсудить нападения на нефтяную инфраструктуру королевства.
О поездке Помпео в Эр-Рияд сообщалось ранее, однако точное время не объявлялось.
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Доклад Пентагона

Минобороны США в течение двух дней может предоставить доклад о том, кто несет ответственность за атаки, передает Блумберг со ссылкой на источники.
Источники агентства в военной сфере отметили, что американские эксперты "тщательно изучают доказательства" на территории Саудовской Аравии и анализируют разведывательные данные, в том числе информацию, которая получена с помощью радаров. В свою очередь разведуправление минобороны США готовится представить рассекреченную информацию.
Один из неназванных чиновников ведомства не смог подтвердить либо опровергнуть опубликованную в СМИ информацию, что по саудовским объектам били ракеты из Ирана. Он лишь отметил, что оценка Пентагона может выйти в течение 48 часов, при этом другой источник сообщил, что решение о времени выхода и форме доклада пока не принято.
Некоторые американские законодатели выступили против вовлечения США в очередной конфликт на Ближнем Востоке и осуществления военной операции против Ирана. По их мнению, даже если доказательства разведки будут указывать на вину Тегерана, президенту все равно будет нужно получить одобрение Конгресса.
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Атаки на нефтяные объекты

В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии произошли пожары в результате атак беспилотных летательных аппаратов. Страна, которая является крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что уменьшила производство более чем в два раза — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Эр-Риядом, заявили, что объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотников.
Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Тегеран. МИД Ирана эти обвинения отверг.
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Путин предложил Саудовской Аравии купить у России ЗРК. Что ответит Эр-Рияд?Президент России предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400 после атаки дронов на нефтяные объекты королевства. Эксперт Геворг Мирзаян в эфире радио Sputnik назвал эту атаку "одиннадцатым сентября" для нефтяного мира.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоМайк ПенсДональд ТрампМинистерство обороны СШАИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Ой да кому он сказки рассказывает. Уже давно понятно, что США всячески пытаются начать войну с Ираном, и эта так называемая атака дронов на нефтяные объекты ими же и спланирована. Это просто повод
18 сентября, 02:46
Сергей Усков
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