Явка на выборах в кнессет Израиля составила 69,4%, сообщает ЦИК

Явка на 1,5% выше по сравнению с выборами в кнессет в апреле 2019 года.

По данным exit polls, ни условно левый (во главе с "Кахоль-Лаван", 54-58 из 120 мест), ни право-религиозный (во главе с "Ликуд" премьера Нетаньяху, 54-57 мест) лагерь не получает большинства в парламенте. Единственная нейтральная пока сила - "Наш дом Израиль" (8-10 мест). От того, на чью сторону она встанет, зависит по большому счету, кто создаст правительство.