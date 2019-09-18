Явка на выборах в кнессет Израиля составила 69,4%, сообщает ЦИК

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах в кнессет Израиля составила 69,4%, согласно данным ЦИК.
Явка на 1,5% выше по сравнению с выборами в кнессет в апреле 2019 года.
По данным exit polls, ни условно левый (во главе с "Кахоль-Лаван", 54-58 из 120 мест), ни право-религиозный (во главе с "Ликуд" премьера Нетаньяху, 54-57 мест) лагерь не получает большинства в парламенте. Единственная нейтральная пока сила - "Наш дом Израиль" (8-10 мест). От того, на чью сторону она встанет, зависит по большому счету, кто создаст правительство.
Впервые в истории Израиля досрочные выборы проводятся менее чем через полгода после предыдущих. По итогам голосования 9 апреля 2019 года партия "Ликуд", набравшая наибольшая число мандатов, так и не смогла сформировать коалицию парламентского большинства и добилась роспуска законодательного органа.