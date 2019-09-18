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РИА Новости

Пентагон скоро сообщит, кто ответственен за атаки на саудовские объекты

00:49 18.09.2019 (обновлено: 01:29 18.09.2019)
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© REUTERS / Ahmed Jadallah / File PhotoПроизводственный объект нефтяной компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
Производственный объект нефтяной компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
© REUTERS / Ahmed Jadallah / File Photo
Производственный объект нефтяной компании Aramco на месторождении в Саудовской Аравии
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Министерство обороны США может в течение двух дней предоставить доклад, в котором будет раскрыта информация о том, кто несет ответственность за атаки на саудовские нефтяные объекты, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как отметили источники агентства в военной сфере, американские эксперты в данный момент "тщательно изучают доказательства" на территории Саудовской Аравии и анализируют разведданные, в том числе информацию, которая была получена при помощи радаров. В свою очередь разведывательное управление минобороны США готовится представить рассекреченную информацию.
Один из неназванных чиновников ведомства не смог подтвердить или опровергнуть информацию СМИ о том, что по саудовским НПЗ били ракеты из Ирана. Он лишь отметил, что оценка Пентагона может выйти в течение 48 часов, однако другой источник указал, что решение о времени выхода и форме доклада еще не принято.
При этом некоторые американские законодатели выступили против вовлечения США в очередной конфликт на Ближнем Востоке и проведения военной операции в отношении Ирана. По их мнению, даже если доказательства разведки будут говорить о вине Ирана, американскому президенту Дональду Трампу все равно понадобится одобрение Конгресса США.
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Генсек НАТО осудил нападения на саудовские нефтяные объекты
В ночь на субботу на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.
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