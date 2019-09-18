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РИА Новости

Сноуден рассказал берлинской публике о своей биографии и жизни в России

00:33 18.09.2019 (обновлено: 06:10 18.09.2019)
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© AP Photo / Mary AltafferЭкс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден во время интерактивной видеоконференции. 14 сентября 2016
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден во время интерактивной видеоконференции. 14 сентября 2016
© AP Photo / Mary Altaffer
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден во время интерактивной видеоконференции. 14 сентября 2016
БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ходе видеомоста из России представил берлинской публике свою автобиографическую книгу Permanent Record: Meine Geschichte ("Постоянная запись: моя история"), организаторами мероприятия выступили издательская группа Die Zeit и издательство S. Fischer Verlage.
Немецкая публика, собравшаяся в культурно-театральном центре Urania, тепло приветствовала Сноудена, который также сказал, что рад общению с берлинцами. Он ответил на вопросы ведущего Хольгера Штарка и зрителей, рассказал о мотивах своих разоблачений, о своей жизни в США и России.
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"Я живу в изгнании шесть лет, вижу свою семью примерно раз в год, но считаю, что мне еще повезло", — сказал Сноуден, выразив мнение, что Россия, предоставившая ему убежище, "по всей видимости, единственная в Европе проводит в достаточной степени независимую внешнюю политику", в то время как "старые союзники и друзья США" не готовы поддерживать информаторов, говорящих о злоупотреблениях в системе власти по ту сторону Атлантики.
Отвечая на вопрос ведущего, что Сноуден чувствовал, начав работать на ЦРУ, экс-агент заявил, что его "переполняла гордость". Он добавил, что не считает свои разоблачения "нарушением клятвы, потому что это был просто договор о неразглашении". Сноуден добавил, что клялся соблюдать конституцию США и выполнил это обязательство, тогда как "правительство США нарушило конституцию".
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Отвечая на вопрос, было ли ему страшно в Москве после приезда, Сноуден признался, что боялся за свою семью. Говоря о возможной мести американских спецслужб, экс-агент заявил: "Они могут толкнуть меня под автобус или отправить в Гуантанамо, но это доказывает только то, что я поступил правильно".
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
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