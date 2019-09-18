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РИА Новости
Культура

Фотограф The Beatles Гарри Бенсон откроет свою выставку в Москве

00:25 18.09.2019
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© AP Photo / Robert Freeman- Copyright Apple Corps LtdУчастники группы The Beatles
Участники группы The Beatles
© AP Photo / Robert Freeman- Copyright Apple Corps Ltd
Участники группы The Beatles
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Шотландско-американский фотожурналист Гарри Бенсон, автор ряда популярных фотографий The Beatles, откроет в среду свою выставку в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер.
"Специально на открытие выставки из Нью-Йорка приедет сам Гарри Бенсон с супругой. Фотограф скажет несколько слов об экспозиции, вспомнит, как делал снимок знаменитой "битвы подушками" битлов и другие знаковые фотографии", - говорится в сообщении пресс-службы музея.
Основу выставки составят снимки легендарной ливерпульской четверки, с которой Бенсон работал в период 1964-1966 годов. Именно эти годы стали важнейшими для всей карьеры The Beatles. Также гости смогут увидеть культовые кадры: "битлы" с 22-летним Мухаммедом Али, "Поцелуй супругов Клинтон", танец четы Рейган и Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды, сообщила пресс-служба.
Эксклюзивный аудиогид для выставки записал рэпер Noize MC.
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