Фотограф The Beatles Гарри Бенсон откроет свою выставку в Москве

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Шотландско-американский фотожурналист Гарри Бенсон, автор ряда популярных фотографий The Beatles, откроет в среду свою выставку в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер.

"Специально на открытие выставки из Нью-Йорка приедет сам Гарри Бенсон с супругой. Фотограф скажет несколько слов об экспозиции, вспомнит, как делал снимок знаменитой "битвы подушками" битлов и другие знаковые фотографии", - говорится в сообщении пресс-службы музея.

Основу выставки составят снимки легендарной ливерпульской четверки, с которой Бенсон работал в период 1964-1966 годов. Именно эти годы стали важнейшими для всей карьеры The Beatles. Также гости смогут увидеть культовые кадры: "битлы" с 22-летним Мухаммедом Али, "Поцелуй супругов Клинтон", танец четы Рейган и Арнольд Шварценеггер, выпрыгивающий из воды, сообщила пресс-служба.