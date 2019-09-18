Новый генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич вступит в должность

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Новый генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступит с торжественным заявлением на комитете министров Совета Европы, с этого момента начнется ее работа на должности.

В конце июня ПАСЕ на пять лет, с возможностью переизбрания, выбрала представительницу Хорватии Пейчинович-Бурич новым генеральным секретарем. Она станет второй женщиной-генсеком за всю историю Совета.

Пока Пейчинович-Бурич не обозначила своих приоритетов на посту генерального секретаря. Ожидается, что она может представить их в ходе предстоящей октябрьской сессии ПАСЕ.

Генсек Совета возглавляет секретариат Совета Европы, осуществляет функции в области исполнения постановлений Европейского суда по правам человека. В его обязанности также входит наблюдение за эффективным осуществлением государствами своих договорных обязательств по Европейской конвенции.

Мария Пейчинович-Бурич в разное время работала помощником министра по делам европейской интеграции. Входила в группу по переговорам о членстве Хорватии в Евросоюзе. В своей стране она также занимала пост госсекретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции, возглавляла делегацию парламента Хорватии в Парламентской ассамблее НАТО. До выборов на пост генсека находилась в должности вице-премьера и министра иностранных дел и европейской интеграции.

Сразу после избрания Пейчинович-Бурич российская сторона заявила, что готова работать с новым генсеком. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко, Москва рассчитывает на самое тесное сотрудничество. В свою очередь, глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий не исключил, что новый генсек может посетить Россию осенью.

Эксперты сходятся по мнении, что новый генеральный секретарь должна выступить своеобразным "успокоительным" после закончившегося на прошлой сессии кризиса в отношениях России и Совета Европы.

В ходе летней сессии ПАСЕ восстановила права делегации РФ, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее. Москва также заплатила взнос в 33 миллиона евро за 2019 год. Позже она внесла взнос за часть 2017-2018 гг в размере 54,7 миллиона евро, позволив Страсбургу отойти от кризисного плана развития.

"Мария Пейчинович-Бурич, вступающая в должность нового генерального секретаря Совета Европы, безусловно, очень компетентна и грамотна, с большим опытом парламентской и дипломатической работы, и со своим профессиональным видением будущей европейской архитектуры", - заявил РИА Новости глава международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

"Относительно контактов с Россией – пока для меня это "черный ящик". Будем ждать визита Марии Пейчинович-Бурич в Москву и результатов встреч с российским руководством. И тогда, не исключаю, можно будет судить о реальном настрое нового генсека СЕ по отношению к России и ее понимании роли нашей страны в делах Совета Европы", - добавил Слуцкий.

В свою очередь главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев считает, что новый генсек должна попытаться успокоить оппонентов РФ - украинскую сторону и примкнувшие к ней делегации.