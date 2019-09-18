Международный форум "Технопром-2019" открывается в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Международный форум технологического развития "Технопром-2019" открывается в Новосибирске в среду, его работа продлится до 20 сентября, сообщает оргкомитет форума.
"В 8.30 (4.30 мск) состоится торжественная церемония открытия VII международного форума и выставки технологического развития "Технопром-2019". В церемонии открытия примут участие: полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков", - говорится в сообщении.
В первый день работы форума пройдет пленарное заседание "Наука новой эры: технологии трансформации". Участники дискуссии обсудят роль цифровых технологий в ускорении процессов трансформации результатов фундаментальной науки в жизнь, наиболее эффективные управленческие решения в подготовке кадров для науки и наукоемкой индустрии и так далее.
Ранее правительство Новосибирской области сообщало, что всего на форуме запланировано 99 крупных мероприятий, в которых примут участие более 500 спикеров деловой программы. Ожидается порядка 8 тысяч участников, в том числе 12 иностранных делегаций, в которые войдут более 100 иностранных гостей. Так, среди участников форума будут представители Белоруссии, Малайзии, Вьетнама, Франции, Южной Кореи, Индии, КНР, ФРГ.
В числе совместных мероприятий с зарубежными партнерами международный научный симпозиум СО РАН и Национальной академии наук Белоруссии, российско-французский диалог "Индустрия будущего: цифровые технологии как драйвер для развития промышленных предприятий региона", пленарное заседание "Россия-Китай: партнерство в сфере высоких технологий".
Форум "Технопром" является одним из крупнейших технологических мероприятий России, в задачи которого входит продвижение отечественных научных разработок и инноваций. В 2018 году его мероприятия посетили более 7,8 тысячи человек из 19 стран, по итогам были заключены 49 соглашений. Главным событием форума "Технопром-2018" стал визит президента России Владимира Путина, заявившего о возможности достижения Россией технологического лидерства за счет развития передовых научных проектов. На форуме в прошлом году глава региона Андрей Травников доложил президенту о начавшейся в Новосибирской области работе над проектом "Академгородок 2.0".