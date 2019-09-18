Международный форум "Технопром-2019" открывается в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Международный форум технологического развития "Технопром-2019" открывается в Новосибирске в среду, его работа продлится до 20 сентября, сообщает оргкомитет форума.

"В 8.30 (4.30 мск) состоится торжественная церемония открытия VII международного форума и выставки технологического развития "Технопром-2019". В церемонии открытия примут участие: полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков", - говорится в сообщении.

В первый день работы форума пройдет пленарное заседание "Наука новой эры: технологии трансформации". Участники дискуссии обсудят роль цифровых технологий в ускорении процессов трансформации результатов фундаментальной науки в жизнь, наиболее эффективные управленческие решения в подготовке кадров для науки и наукоемкой индустрии и так далее.

Ранее правительство Новосибирской области сообщало, что всего на форуме запланировано 99 крупных мероприятий, в которых примут участие более 500 спикеров деловой программы. Ожидается порядка 8 тысяч участников, в том числе 12 иностранных делегаций, в которые войдут более 100 иностранных гостей. Так, среди участников форума будут представители Белоруссии, Малайзии, Вьетнама, Франции, Южной Кореи, Индии, КНР, ФРГ.

В числе совместных мероприятий с зарубежными партнерами международный научный симпозиум СО РАН и Национальной академии наук Белоруссии, российско-французский диалог "Индустрия будущего: цифровые технологии как драйвер для развития промышленных предприятий региона", пленарное заседание "Россия-Китай: партнерство в сфере высоких технологий".