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РИА Новости

Либерман выступает за коалицию своей партии с Нетаньяху и "Кахоль-Лаван"

00:20 18.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман
Экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Наш дом Израиль", русскоязычный экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что единственный вариант сформировать правительство - коалиция его партии, партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционного блока "Кахоль-Лаван".
По данным exit polls, ни условно левый (во главе с "Кахоль-Лаван", 54-58 из 120 мест), ни право-религиозный (во главе с "Ликуд" премьера Нетаньяху, 54-57 мест) лагерь не получает большинства в парламенте. Единственная нейтральная пока сила - "Наш дом Израиль" (8-10 мест). От того, на чью сторону она встанет, зависит по большому счету, кто создаст правительство.
"Есть только одна опция: широкое правительство, состоящее из партий "Наш дом Израиль", "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", - сказал Либерман после публикации данных exit polls.
Наличие самой многочисленной фракции еще не гарантирует партии статус правящей, а ее лидеру - пост премьера. По закону, сформировать правительство может любой депутат, который заручится поддержкой 61 из 120 коллег.
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Авигдор ЛиберманБиньямин НетаньяхуТель-АвивИзраильВ мире
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