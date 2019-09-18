Либерман выступает за коалицию своей партии с Нетаньяху и "Кахоль-Лаван"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Наш дом Израиль", русскоязычный экс-министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что единственный вариант сформировать правительство - коалиция его партии, партии действующего премьера Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и оппозиционного блока "Кахоль-Лаван".

По данным exit polls, ни условно левый (во главе с "Кахоль-Лаван", 54-58 из 120 мест), ни право-религиозный (во главе с "Ликуд" премьера Нетаньяху, 54-57 мест) лагерь не получает большинства в парламенте. Единственная нейтральная пока сила - "Наш дом Израиль" (8-10 мест). От того, на чью сторону она встанет, зависит по большому счету, кто создаст правительство.

"Есть только одна опция: широкое правительство, состоящее из партий "Наш дом Израиль", "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", - сказал Либерман после публикации данных exit polls.