В РПЦ не исключили прием от Собчак заявки на Патриаршую литературную премию

Надпись "Пока смерть не разлучит нас" на свадебном автомобиле режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак на Зубовском бульваре в Москве

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Глава издательского совета Русской православной церкви не исключил прием заявки на соискание Патриаршей литературной премии от телеведущей Ксении Собчак.

"Есть правила премии, а так любой человек может подать заявку. Если его выдвигают – принимаются все. Дальше будет решать палата попечителей премии, в которую входят в основном писатели, а не священники", - сказал во вторник РИА Новости митрополит Калужский и Боровский Климент, отвечая на вопрос, есть ли шансы у Ксении Собчак стать лауреатом Патриаршей премии.

Он напомнил, что по правилам премии, кандидата на ее соискание могут выдвинуть главы государств, поместных церквей, руководители областей, "толстые" литературные журналы, литературные сообщества.

"Чтобы написать хорошую книгу, нужно для начала внутри самому быть хорошим. Писать о добре можно тогда, когда человек понимает, что такое добро", - заметил владыка.

По мнению лауреата Патриаршей премии 2018 года Константина Ковалева-Случевского, премия существует для того, чтобы отделить писателей от тех, кто таковыми не является.

"Материальный объект как книга становится так сказать "путевкой" в писательский мир. Ксения Собчак издала книгу и сказала: "я теперь тоже писатель". Для того и существует патриаршая литературная премия, чтобы делать выбор – и этот выбор непростой", - сказал он во вторник на пресс-конференции в рамках проекта "Религия и мировоззрение" МИА "Россия сегодня".

По его мнению, писатель - это тот человек, который "помогает людям достигнуть Царствия небесного", но "он может делать наоборот - мешать".

Патриаршую литературную премию присуждают с 2011 года за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни человека, семьи и общества, а также за создание высокохудожественных произведений, обогативших русскую литературу. Премию вручают не за отдельное произведение, но по совокупности заслуг писателя. Ежегодно награждают трех лауреатов: каждому выдают диплом и 300 тысяч рублей. С 2019 года претенденты, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие лауреатами, получают из рук патриарха памятный знак за вклад в развитие русской литературы. Также книги победителей и лауреатов премии представляют в регионах и странах ближнего зарубежья на выставке "Радость слова", чтобы знакомить аудиторию с этими произведениями.

Среди лауреатов премии прошлых лет: прозаики Юрий Бондарев, Алексей Варламов, Александр Сегень, Михаил Тарковский, поэты Владимир Костров и Юрий Кублановский, критик Валентин Курбатов, литературовед Борис Тарасов, писатели Виктор Лихоносов, Борис Екимов, Виктор Потанин.