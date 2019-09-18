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РИА Новости

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск к Абызову на 34 миллиарда рублей

00:13 18.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновМихаил Абызов в суде
Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
Михаил Абызов в суде
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в среду проведет предварительные слушания по заявлению о взыскании более 34 миллиардов рублей солидарно с экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших ранее инжиниринговую компанию "Группа Е4".
Привлечь Абызова, экс-президента "Е4" Андрея Малышева и Екатерину Сиротенко к субсидиарной ответственности по долгам компании просят конкурсные кредиторы Альфа-банк, кипрская Redeliaco Holdings Ltd и ПАО "Т Плюс", а также конкурсный управляющий Игорь Вышегородцев.
По данным СМИ, Сиротенко была единственным бенефициаром "Е4", по крайней мере, после того, как ее муж Абызов в 2012 году занял пост министра, однако в 2016 году супруги развелись. Сумма иска равна размеру включенных на данный момент в реестр "Группы Е4" требований кредиторов.
В апреле арбитраж Москвы отклонил ходатайство "Т Плюс" об истребовании сведений о доходах и имуществе Сиротенко и Малышева. По словам представителя кредитора, с 2012 года активы "Группы Е4" существенно уменьшились, и ответчики, по его мнению, причастны к выводу активов. При этом сведения в отношении Абызова, как отметил юрист, открыты: с 2012 по 2016 год задекларированные доходы экс-министра возросли с 60 миллионов до 521 миллиона рублей.
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Суд в мае по просьбе Альфа-банка приобщил к материалам дела документы из уголовного дела по фактам мошенничества в "Е4", в том числе заключения экспертиз. Представитель Redeliaco выступал против приобщения.
Абызова в марте арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Абызов, который с 2012 по 2018 год занимал пост министра РФ по делам открытого правительства, возглавлял "Группу Е4" до перехода на госслужбу.
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Т ПлюсМихаил АбызовРоссияАльфа-банкПроисшествия
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