"Это нонсенс!" Как живет сейчас самая гонимая в мире община христиан

Коптский монах во время мессы в Красном монастыре в окрестностях Сохага, Египет

© AP Photo / Manu Brabo Коптский монах во время мессы в Красном монастыре в окрестностях Сохага, Египет

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Россию по приглашению Русской православной церкви прибыли представители Коптской церкви — одной из древнейших в христианском мире и самой многочисленной на Ближнем Востоке. Гости посетили и МИА "Россия сегодня". Коптский священник Мартирус Фукай рассказал корреспонденту РИА Новости о жизни единоверцев в Египте и ответил на один самых главных вопросов российских верующих.

"Беспрецедентная ситуация"

Вместо вечнозеленых пальм — пожелтевшие липы, вместо трещоток — колокольный звон… Священник Мартирус Фукай в России впервые, и его поражает здесь не только непривычно холодный климат, но и иная христианская традиция. Если Русская православная церковь взяла многое от Византии, то Коптская опирается на I век, когда в Александрии возникла первая христианская община. Со временем ее понимание основ веры разошлось с соборным мнением большинства других общин, и сейчас Коптская церковь, как и Армянская, Маланкарская, Эфиопская и Сирийская, относится к семье Древневосточных церквей.

© Julija Makovejchuk/Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Священник Коптской церкви Мартирус Фукай в Москве © Julija Makovejchuk/Синодальный отдел Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Священник Коптской церкви Мартирус Фукай в Москве

Но у Коптской и Русской церкви много общего. Обе в XX веке пережили гонения властей. До 2005 года копты не могли строить храмы без разрешения правительства. Потом этот вопрос отдали на откуп губернаторам, с которыми тоже было непросто поладить. И до сих пор, когда на какой-либо международной площадке заходит речь о преследовании христиан на Ближнем Востоке, в первую очередь говорят о коптах.

— Отец Мартирус, быть коптом-христианином в Египте по-прежнему опасно?

— Вы знаете, в последнее время у нас открылось немало церквей, порядка 80. Кроме того, мы развиваем собственные медиа, чтобы рассказывать людям не только о нашей общине, но и об общих для всех религий ценностях (отец Мартирус и сам работает на одном из христианских телеканалов для детей. — Прим. ред.). Это следствие нашего стремления к свободе вероисповедания.

— А что вы можете сказать об отношениях вашей общины с властями и правоохранительными органами? Мировые СМИ не раз писали о небывалом уровне дискриминации коптов, составляющих десять процентов населения Египта.

— У нас сложились хорошие отношения с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси. В начале этого года он приехал на открытие нашего кафедрального собора Рождества Христова в Каире (самой большой церкви на Ближнем Востоке. — Прим. ред.) и присутствовал на службе. Для нас это символ улучшения положения христиан в стране. Ведь еще никогда глава египетского государства (мусульманин по вероисповеданию. — Прим. ред.) не посещал наш храм. Это признак изменения ситуации к лучшему. Представители всех религий Египта — равноправные граждане.

© Фото : Public domain Кафедральный собор Рождества Христова в Каире © Фото : Public domain Кафедральный собор Рождества Христова в Каире

Мы, конечно, обсуждаем с властями случаи дискриминации христиан. И решаем эту проблему совместно.

Очень показательно, что и на уровне мухафаз (провинций. — Прим. ред.) в местных администрациях все больше христиан. И в парламенте страны число представителей нашей общины возросло (36 депутатов по итогам последних выборов. — Прим. ред.).

Кстати, пост министра труда и иммиграции занимает христианка — Набила Махрам. Для Египта это беспрецедентно!

© AFP 2019 / Khaled Desouki Патриарх Александрийский Шенуда III во время Рождественской службы. 2009 год © AFP 2019 / Khaled Desouki Патриарх Александрийский Шенуда III во время Рождественской службы. 2009 год

Где опаснее всего

Однако именно в Египте, где после "арабской весны" 2011 года, в отличие от Сирии, война не разгорелась, христиане зачастую становятся чуть ли не целью номер один для террористов. За последние три года убили около двухсот коптов. Атаковали даже целые храмы — одним из наиболее кровавых терактов стала серия взрывов на Вербное воскресенье позапрошлого года в Танте (30 жертв) и Александрии (17), у храма, в котором служил глава Коптской церкви патриарх Тавадрос II. Но жертв могло быть и больше, если бы не полицейский, который ценой собственной жизни остановил смертника у входа в церковь. Ответственность за злодеяние взяло на себя "Исламское государство"*.

В прошлом году, 3 ноября, в провинции Эль-Минья на юге страны боевики обстреляли автобусы с паломниками, направлявшимися в монастырь Святого Самуила. Погибли семеро, 12 раненых. "Это удар не только по христианам Египта, но и по всему египетскому обществу. Наше единство — это самое ценное, что у нас есть", — сказал тогда глава Коптской церкви.

— Отец Мартирус, а как сейчас обстоят дела с безопасностью общины? Прежде всего с защищенностью церквей?

— Это очень важная для нас тема. В страну стремятся проникнуть немало радикалов "Исламского государства"* и "Братьев-мусульман"*. От них страдают не только христиане, сформировался определенный "треугольник угрозы": это армия, которая воюет с террористами на границе, полиция и мы — Коптская церковь.

Но на самом деле они угрожают всей стране в целом. И граждане Египта должны осознать общность этой проблемы. Ведь одних физических мер безопасности недостаточно. Охрана наших церквей значительно усилилась, но нужна еще и осведомленность населения об угрозе. Вот что мы хотим донести до общества.

— И какие районы страны наиболее опасны?

— Север Синайского полуострова. Там время от времени происходят стычки военных с боевиками, которые покушаются на жизнь не только христиан, но и мусульман.

В 2017 году террористы атаковали мечеть в городе эр-Роуда на севере Синайского полуострова, убив 225 человек. До этого боевики не нападали на исламские молельни в Египте.

Ситуация улучшается

Вопрос о самых опасных для христиан районах в Египте так волнует россиян еще и потому, что в Египте находится немало значимых для всего христианского мира святынь. На юге — обитель основателя монашества святого Антония. На Синайском полуострове — монастырь Святой Екатерины, построенный на месте, где, согласно библейскому преданию, Бог призвал Моисея вывести евреев из египетского плена. Там же находится и одна из древнейших икон Иисуса Христа.

CC0 / 680451 / Монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове CC0 / 680451 / Монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове

— Так могут ли сегодня паломники, например, из России чувствовать себя спокойно, посещая святыни египетской земли, коптские монастыри и храмы?

— Да, — твердо произносит отец Мартирус. — За последнее время ситуация значительно улучшилась — во многом благодаря нашей армии. Я сам живу в Каире и могу вас заверить, что все инциденты происходят в основном на границе, вдали от населенных пунктов.

В том же Шарм-эш-Шейхе на юге Синайского полуострова (некогда одном из самых популярных среди россиян курортов Египта. — Прим. ред.) сейчас безопасно. У нас в целом стало куда больше территории с так называемым нулевым уровнем угрозы.