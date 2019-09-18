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РИА Новости
Туризм

Как увидеть всю Россию в центре Москвы

08:00 18.09.2019 (обновлено: 13:07 18.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников Девушки в национальных костюмах на IV фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
Девушки в национальных костюмах на IV фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Людмила Титова. Опуститься на дно Байкала и Белого моря, поучаствовать в шаманском обряде и послушать горловое пение в юрте — на этой неделе совершить путешествие в самые дальние уголки России можно прямо у стен Кремля, в парке "Зарядье", на IV Фестивале Русского географического общества (РГО). О чем посетителям расскажет нагрудник башкирской женщины, зачем пить кровь оленя, мастерить куклу из носа утки и как посетить Волгоград или Ростов-на-Дону за четыре минуты — в материале РИА Новости.

Испить кровь ямальских оленей

"Некоторые подходят и спрашивают: "А вы не угощаете кровью оленей?" Многие уже знают, что мы проводим такие дегустации на туристических мероприятиях в Москве. В этом году обошлось без крови, зато наши гости могут пройти настоящий шаманский обряд", — рассказывает Герман Сандрин, менеджер туркомпании из Салехарда.
На фестивале РГО к чуму — жилищу ненецких оленеводов с Ямала выстроилась очередь.
"В день открытия пришел один известный политик и попросил обряд очищения, чтобы подлечить спину и избавиться от негативной энергии. Ушел в восторге и полным сил, — говорит Герман, выросший в семье потомственных оленеводов. — Другие гости тоже прошли через ритуал".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкIV Фестиваль Русского географического общества
IV Фестиваль Русского географического общества
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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IV Фестиваль Русского географического общества
Хозяева чума считают, что туризм в регионе им помогают развивать олени. "Мы везем людей к оленеводам. Это полное погружение в среду: гости живут в чумах, работают пастухами, участвуют в ритуальном обряде забивания оленя, а в конце мы посвящаем их в оленеводы. Для этого надо обязательно проглотить рюмку теплой крови животного, запить водкой и закусить строганиной. Иностранцы, например, не сразу решаются на такое, но потом приходят в восторг. Некоторые просят добавки", — уверяет Герман.
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Почему "звенят" башкирские женщины

Рядом с башкирской юртой раздается мелодичное позвякивание — женщины в национальных костюмах с красными нагрудниками, расшитыми множеством монет, приглашают заглянуть в их жилище.
© РИА Новости / Мария СеливановаIV Фестиваль Русского географического общества в Москве. Внутри башкирской юрты
IV Фестиваль Русского географического общества в Москве. Внутри башкирской юрты
© РИА Новости / Мария Селиванова
IV Фестиваль Русского географического общества в Москве. Внутри башкирской юрты
"Такой нагрудник с древних времен служил не только украшением, он был "паспортом": по нему сразу было видно, из какого района девушка, а по монетам — насколько она богата, где бывал ее муж", — объясняет Шаура Хисаметдинова из Башкирии.
Ее нагрудник расшит не столько старинными и иностранными монетами, сколько советскими и современными. Вес такого предмета гардероба — около двух килограммов.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЖенщина играет на варгане на IV Фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
Женщина играет на варгане на IV фестивале Русского географического общества в парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Женщина играет на варгане на IV Фестивале Русского географического общества в парке "Зарядье" в Москве
"Загляните к нам — это традиционная тюркская юрта. Она считается парадной, — говорит Шаура. — Украшена белым войлоком и дорогими коврами — такие могли позволить себе только богатые".
В юрте музыканты рассказывают гостям о национальных инструментах, предлагают сыграть на кубызе. "Это вид варгана. Во многие странах его считают национальным инструментом, но мы-то знаем, что он наш", — улыбается музыкант Раис Низаметдинов.
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Куклы из носа утки и кукурузных листьев

"А зачем вам нос утки и эти тряпочки?" — спрашивает юная участница мастер-класса Вероника у ненецкой мастерицы.
"Я буду делать традиционную ненецкую куклу Нухуко. Чтобы получилась красивая головка, обязательно нужен утиный клюв. Птица символизирует связь души человека с высшим миром", — отвечает Татьяна Лар из Салехарда. И уточняет, что утиный клюв для ненецких девочек был очень важен: они учились шить, продевая нитку через дырочки в нем.
На фестивале для гостей проводят несколько десятков бесплатных мастер-классов. Можно научиться резьбе по кости, ткать ковры, расписывать деревянные ложки, мастерить поделки из ненужных вещей, попробовать себя в искусстве каллиграфии или выполнить физические опыты.
© РИА Новости / Людмила ТитоваIV Фестиваль Русского географического общества в Москве
IV Фестиваль Русского географического общества в Москве
© РИА Новости / Людмила Титова
IV Фестиваль Русского географического общества в Москве
На мастер-классе липецких мастериц весь стол усыпан листьями кукурузы. "Традиционно куклу делали из соломы, но она очень колкая, можно пораниться. А из кукурузных листьев куколка получается более нежная и изящная", — рассказывает Лариса Ворона, мастер из Липецка.

В Волгоград за четыре минуты и погружение на батискафе

"Куда желаете? В Волгоград, к ворам на Хитровский рынок или в лес за мухоморами?" — волонтер Дмитрий предлагает посетителям узнать, что скрывается за "Дверью путешествий". Там на экране гостей встречает гид, готовый отправиться в короткий виртуальный тур по городам России.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкIV Фестиваль Русского географического общества
IV Фестиваль Русского географического общества
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
IV Фестиваль Русского географического общества
Еще один аттракцион — виртуальное погружение на батискафе в воды Белого моря или Байкала.

"Дом свободный, живите кто хотите"

Пять лет назад Сергей Гурьянов, путешественник из Пермского края, сконструировал компактный домик–модуль, чтобы установить его на Северном Урале — на туристическом маршруте, где нет организованных стоянок. Комфортный вагончик с печкой-буржуйкой и спальными местами, как в купе поезда. Образец он привез на фестиваль.
"Основной маршрут — перевал Дятлова и плато Маньпупунёр. Через каждые 20 километров стоят по два-три таких модуля. Туристы могут бесплатно воспользоваться жилищем, мы периодически пополняем запас дров, чтобы им не приходилось искать топливо", — делится подробностями Гурьянов.
Иногда в домики в поисках еды пытаются пробраться медведи. "Но особых повреждений не наносят. Больше вреда от зайцев, которые грызут углы модуля, — им нравится краска, в которой есть соль", — уточняет он.
© Фото : Егор ЗябловIV Фестиваль Русского географического общества в Москве
IV Фестиваль Русского географического общества в Москве
© Фото : Егор Зяблов
IV Фестиваль Русского географического общества в Москве
Из современных жилищ для туристов на фестивале показали геокупол. Постройки такого типа сейчас используются на Кольском полуострове и в Мурманской области.
"Глемпинг набирает популярность как в России, так и за рубежом. Такие домики благодаря панорамным окнам очень удобны для наблюдения за северным сиянием, — объясняет Ксения Рубцова, эксперт по путешествиям. — Некоторые посетители интересуются, можно ли такой поставить на даче".
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