Виктория Бэкхем рассказала, что она никогда не надела бы

Модельер призналась, что "ни за что больше не наденет" свою знаменитую бандану Burberry 2000 года.

Виктория поделилась, что ни на что не променяла бы путь развития своего стиля: "Я смотрю на это как на что-то, что было хорошо для своего времени, и часть путешествия, в результате которого я оказалась там, где сейчас нахожусь".