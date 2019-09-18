Виктория Бэкхем рассказала, что она никогда не надела бы

МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Виктория Бэкхем, новая коллекция которой пользуется огромной популярностью, рассказала об эволюции своего стиля, сообщает Daily Mail.
Модельер призналась, что "ни за что больше не наденет" свою знаменитую бандану Burberry 2000 года.
Современная линия одежды 45-летней Бэкхем славится элегантным дизайном, но бывшая участница группы Spice Girls много экспериментировала, чтобы к нему прийти.
Виктория поделилась, что ни на что не променяла бы путь развития своего стиля: "Я смотрю на это как на что-то, что было хорошо для своего времени, и часть путешествия, в результате которого я оказалась там, где сейчас нахожусь".