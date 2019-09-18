Британский турист за семь дней посетил семь чудес света

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Британский путешественник и видео-блогер Саймон Уилсон пролетел почти 50 тысяч километров за шесть дней, девять часов и три минуты и увидел семь чудес света, сообщает The Sun.
В поездку он взял с собой только небольшую сумку с нижним бельем, двумя футболками, спортивными брюками и фотоаппаратурой.
За эти дни лишь два раза Саймон смог поспать в кровати – в отеле и в пещере. Отдыхать он пытался в такси, в самолетах, а ел на борту те блюда, которые предлагали авиакомпании.
Он вылетел из аэропорта Манчестера в воскресенье в 4:45 утра, взяв билет до Рима, чтобы посмотреть Колизей. Там Саймон пробыл два часа, а потом полетел в Египет. Пять часов он провел в отеле, взял такси и отправился смотреть пирамиды и Сфинкса.
Затем он вылетел в Иорданию, где за 46 евро (3 260 рублей) смог поспать в пещере, прежде чем поехать в Петру.
На четвертый день Саймон отправился в Индию, где его ждала четырехчасовая поездка на такси до Тадж-Махала в городе Агра. Там путешественник провел час, а потом полетел в Пекин, чтобы увидеть Великую Китайскую стену.
На шестой день его ждал перелет в Мексику в священный древний город майя Чичен-Ица.
Оттуда Саймон направился в Рио-де-Жанейро, чтобы увидеть статую Христа-Искупителя, после чего вернулся в Великобританию.
"Я бы никогда не узнал, возможно ли совершить такое путешествие, если бы не попробовал, - сказал Саймон. – Не могу поверить, что мне это удалось".
Напомним, пирамида Хеопса в Египте - единственная из древних семи чудес света сохранилась до наших дней. Колизей, Петра, Тадж-Махал, Великая Китайская стена, Чичен-Ица, статуя Христа-Искупителя вместе с древним городом Мачу-Пикчу в Перу входят в число новых семи чудес света.
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