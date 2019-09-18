"Думали — шутят". Саратовские убийцы требовали миллионы за помощь следствию

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Ксения Клепча. Саратовский областной суд на этой неделе начнет рассматривать дело банды киллеров, которая, по версии следствия, на протяжении четырех лет убивала местных предпринимателей, а потом вымогала у родственников жертв деньги за информацию о заказчиках и исполнителях этих преступлений. Близкие погибших считают, что в деле много белых пятен, а саму банду можно было обезвредить гораздо раньше. РИА Новости разбирается в обстоятельствах этой запутанной истории.
Западня для следствия
В октябре 2017-го владелец строительной компании "Возрождение-КДМ" Джейхун Джафаров подъехал вечером к воротам собственного дома и вышел из машины, чтобы открыть гараж. Киллер, поджидавший в темном переулке, несколько раз выстрелил ему в грудь. Джафаров скончался на месте, преступник скрылся.
Возбудили уголовное дело по статье "Убийство", расследование взяли под особый контроль. Джафарова хорошо знали в регионе: его компания специализировалась на восстановлении памятников архитектуры, выполняла госконтракты, в частности реконструировала ТЮЗ в Саратове.
© Фото : пресс-служба правительства Саратовской областиДжейхун Джафаров (крайний слева) на выездном совещании с губернатором Саратовской области, ноябрь 2015-го
© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области
Джейхун Джафаров (крайний слева) на выездном совещании с губернатором Саратовской области, ноябрь 2015-го
Погибший был активным участником общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия", возглавлял Федерацию спортивных нард Саратовской области.
Следователи склонялись к "экономической" версии заказного убийства. Силовики внимательно изучали бизнес-контакты жертвы, составляли список возможных врагов. Близкие Джафарова с такой теорией не согласились: по их словам, у предпринимателя не было ни долгов, ни серьезных конфликтов. Поиски экономических мотивов преступления ничего и не дали.
Однако в марте 2018-го расследование неожиданно продвинулось: родственники жертвы рассказали, что к ним обратились анонимные "доброжелатели", якобы располагающие сведениями об убийцах. Назвать фамилии обещали за денежное вознаграждение.
Оперативники взяли общение с информаторами на себя и назначили встречу в заброшенном здании за городом. Хотели устроить засаду, однако сами угодили в ловушку. В условленном месте сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили брошенный ноутбук. Когда участники операции приблизились к нему, прогремел взрыв, серьезно пострадали два человека.
© Фото : пресс-служба правительства Саратовской областиНачальник УРЛС ГУ МВД России по Саратовской области полковник внутренней службы Владимир Никулин навестил пострадавшего оперативника в больнице
© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области
Начальник УРЛС ГУ МВД России по Саратовской области полковник внутренней службы Владимир Никулин навестил пострадавшего оперативника в больнице
Банда киллеров
С этого момента поиск преступников стал делом чести для всех саратовских силовиков. На организаторов взрыва вышли по горячим следам. Оперативники уверены, что задержанные совершили целую серию убийств.
В наручниках оказались Алексей Клусов, Юлия Быстрова, Роман Силенко и его сын Михаил. По версии следствия, все они входили в банду, орудовавшую в Саратовской области с июня 2014-го.
Преступную группировку создали 41-летний Алексей Клусов и 54-летний Роман Силенко. Клусов в молодости служил по контракту, участвовал в боевых действиях в Чечне, потом работал в УФСИН. Силенко также имел отношение к силовым структурам, в конце 90-х открыл собственное охранное предприятие.
© Фото : пресс-служба Саратовского областного судаПродление ареста Михаилу Силенко
© Фото : пресс-служба Саратовского областного суда
Продление ареста Михаилу Силенко
По версии прокуратуры Саратовской области, Клусов и Силенко несколько раз действовали по одной схеме: убивали жертву, а потом вымогали деньги у родственников — предлагали раскрыть имена заказчиков и исполнителей преступления. Цена за информацию — от двух до пяти миллионов рублей.
Первая жертва банды — бывший сотрудник прокуратуры, предприниматель Максим Стадник, расстрелянный в 2015-м во дворе своего дома. Спустя некоторое время после того, как он скончался от ран в больнице, обвиняемые связались с отцом жертвы. Заплатил ли тот за сведения об убийцах сына, неизвестно.
Десятки версий
В июле 2016-го, по данным следствия, обвиняемые расправились с семьей байкеров, активистов саратовского мотосообщества — Еленой и Дмитрием Тарасовыми. Их застрелили в собственном гараже.
"Дима занимался ремонтом машин и мотоциклов, у него есть дочь от первого брака, с Еленой они завести детей не успели, — рассказывает РИА Новости знакомый погибших. — Мы тогда много версий перебирали: от личной мести до происков конкурентов. Нам до сих пор непонятно, почему их убили".
Родственникам Тарасовых также предлагали купить информацию о заказчиках убийства. Об этом сообщили полиции, но тогда это ничего не дало.
В СК подробности пока не раскрывают. Разбираться в мотивах преступлений теперь начнет суд. По информации следствия, обвинения предъявлены почти по 20 статьям, материалы заняли 80 томов.
Силенко-старший не дожил до суда — в апреле прошлого года он покончил с собой. Как сообщали СМИ, незадолго до этого он сознался минимум в трех заказных убийствах, а потом отказался от своих слов, заявив, что находился под давлением. Силенко оставил предсмертную записку, где взял на себя всю вину. Признательные показания также дал Клусов, остальные фигуранты дела настаивают на своей невиновности.