"Думали — шутят". Саратовские убийцы требовали миллионы за помощь следствию

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Ксения Клепча. Саратовский областной суд на этой неделе начнет рассматривать дело банды киллеров, которая, по версии следствия, на протяжении четырех лет убивала местных предпринимателей, а потом вымогала у родственников жертв деньги за информацию о заказчиках и исполнителях этих преступлений. Близкие погибших считают, что в деле много белых пятен, а саму банду можно было обезвредить гораздо раньше. РИА Новости разбирается в обстоятельствах этой запутанной истории.

Западня для следствия

В октябре 2017-го владелец строительной компании "Возрождение-КДМ" Джейхун Джафаров подъехал вечером к воротам собственного дома и вышел из машины, чтобы открыть гараж. Киллер, поджидавший в темном переулке, несколько раз выстрелил ему в грудь. Джафаров скончался на месте, преступник скрылся.

Возбудили уголовное дело по статье "Убийство", расследование взяли под особый контроль. Джафарова хорошо знали в регионе: его компания специализировалась на восстановлении памятников архитектуры, выполняла госконтракты, в частности реконструировала ТЮЗ в Саратове.

© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области Джейхун Джафаров (крайний слева) на выездном совещании с губернатором Саратовской области, ноябрь 2015-го © Фото : пресс-служба правительства Саратовской области Джейхун Джафаров (крайний слева) на выездном совещании с губернатором Саратовской области, ноябрь 2015-го

Погибший был активным участником общественной организации "Азербайджанская национально-культурная автономия", возглавлял Федерацию спортивных нард Саратовской области.

Следователи склонялись к "экономической" версии заказного убийства. Силовики внимательно изучали бизнес-контакты жертвы, составляли список возможных врагов. Близкие Джафарова с такой теорией не согласились: по их словам, у предпринимателя не было ни долгов, ни серьезных конфликтов. Поиски экономических мотивов преступления ничего и не дали.

Однако в марте 2018-го расследование неожиданно продвинулось: родственники жертвы рассказали, что к ним обратились анонимные "доброжелатели", якобы располагающие сведениями об убийцах. Назвать фамилии обещали за денежное вознаграждение.

Оперативники взяли общение с информаторами на себя и назначили встречу в заброшенном здании за городом. Хотели устроить засаду, однако сами угодили в ловушку. В условленном месте сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили брошенный ноутбук. Когда участники операции приблизились к нему, прогремел взрыв, серьезно пострадали два человека.

© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области Начальник УРЛС ГУ МВД России по Саратовской области полковник внутренней службы Владимир Никулин навестил пострадавшего оперативника в больнице © Фото : пресс-служба правительства Саратовской области Начальник УРЛС ГУ МВД России по Саратовской области полковник внутренней службы Владимир Никулин навестил пострадавшего оперативника в больнице

Банда киллеров

С этого момента поиск преступников стал делом чести для всех саратовских силовиков. На организаторов взрыва вышли по горячим следам. Оперативники уверены, что задержанные совершили целую серию убийств.

В наручниках оказались Алексей Клусов, Юлия Быстрова, Роман Силенко и его сын Михаил. По версии следствия, все они входили в банду, орудовавшую в Саратовской области с июня 2014-го.

Преступную группировку создали 41-летний Алексей Клусов и 54-летний Роман Силенко. Клусов в молодости служил по контракту, участвовал в боевых действиях в Чечне, потом работал в УФСИН. Силенко также имел отношение к силовым структурам, в конце 90-х открыл собственное охранное предприятие.

© Фото : пресс-служба Саратовского областного суда Продление ареста Михаилу Силенко © Фото : пресс-служба Саратовского областного суда Продление ареста Михаилу Силенко

По версии прокуратуры Саратовской области, Клусов и Силенко несколько раз действовали по одной схеме: убивали жертву, а потом вымогали деньги у родственников — предлагали раскрыть имена заказчиков и исполнителей преступления. Цена за информацию — от двух до пяти миллионов рублей.

Первая жертва банды — бывший сотрудник прокуратуры, предприниматель Максим Стадник, расстрелянный в 2015-м во дворе своего дома. Спустя некоторое время после того, как он скончался от ран в больнице, обвиняемые связались с отцом жертвы. Заплатил ли тот за сведения об убийцах сына, неизвестно.

Десятки версий

В июле 2016-го, по данным следствия, обвиняемые расправились с семьей байкеров, активистов саратовского мотосообщества — Еленой и Дмитрием Тарасовыми. Их застрелили в собственном гараже.

"Дима занимался ремонтом машин и мотоциклов, у него есть дочь от первого брака, с Еленой они завести детей не успели, — рассказывает РИА Новости знакомый погибших. — Мы тогда много версий перебирали: от личной мести до происков конкурентов. Нам до сих пор непонятно, почему их убили".

Родственникам Тарасовых также предлагали купить информацию о заказчиках убийства. Об этом сообщили полиции, но тогда это ничего не дало.

В СК подробности пока не раскрывают. Разбираться в мотивах преступлений теперь начнет суд. По информации следствия, обвинения предъявлены почти по 20 статьям, материалы заняли 80 томов.