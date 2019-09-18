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РИА Новости

Ученые рассказали, что заставляет человека испытывать ужас во время сна

08:00 18.09.2019 (обновлено: 10:37 18.09.2019)
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/tab62, Depositphotos/bernardojbpСонный паралич
Сонный паралич
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/tab62, Depositphotos/bernardojbp
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Почти восемь процентов взрослых людей ощущали во сне присутствие потусторонних сил. Схема одна: внезапно проснулся от чьего-то пристального взгляда, не мог пошевелиться. Некоторым кажется, что кто-то сидит на груди или сжимает горло. Медики называют это сонным параличом. Такое состояние возникает из-за хронической усталости, стресса и недосыпа.

"Как в ужастике"

"Просыпаюсь и понимаю: не могу двигаться. Кричу — "мамочка, помоги", но она, как в ужастиках, меня не слышит и безмятежно смотрит телевизор. Как будто я невидимое привидение. Вместо крика я издавала только мычание. Напрягаешь связки, а звука нет".
"Да, это ужасает. Ничего не можешь сделать с телом. Кто-то рядом, а я не в состоянии пошевелиться и вымолвить хоть слово".
"И у меня так было один раз. Спала на боку, проснулась, не могу пошевелиться, и при этом мне еще казалось, что меня обнимает рука чья-то и не дает мне двигаться (на тот момент я одна жила). Несколько секунд длилось это состояние".
Подобных свидетельств на просторах интернета много. Американские исследователи даже создали сайт, где уже свыше десяти лет собирают такие признания. По их данным, чаще всего от сонного паралича страдают студенты (больше 28 процентов) и те, кто испытывает сильный стресс. По одним подсчетам, около восьми процентов взрослых хотя бы раз в жизни сталкивались с этим состоянием, по другим — до шестидесяти.
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Оковы сна

"Когда человек засыпает, он сначала переходит в поверхностный сон, потом сон углубляется, а в конце возникают сновидения — это фаза быстрого сна. В это время обязательно отключается мышечный тонус, чтобы человек не совершал движения, которые ему снятся. Порой быстрый сон наступает слишком рано или слишком поздно. В некоторых случаях — даже когда человек еще не заснул. Тогда мышечный тонус отключается у бодрствующего человека. В результате он все понимает, осознает, но не может двигаться, потому что у него частично уже наступил быстрый сон. В этом суть сонного паралича", — объясняет доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.
© Иллюстрация РИА НовостиВ фазе быстрого сна выключается мышечный тонус, чтобы человек не двигался во сне и не мог себя поранить. В некоторых случаях фазы сна накладываются друг на друга, и при засыпании или пробуждении человек находится в сознании, но двигаться не может. Такое состояние называется сонным параличом.
Сонный паралич
© Иллюстрация РИА Новости
В фазе быстрого сна выключается мышечный тонус, чтобы человек не двигался во сне и не мог себя поранить. В некоторых случаях фазы сна накладываются друг на друга, и при засыпании или пробуждении человек находится в сознании, но двигаться не может. Такое состояние называется сонным параличом.
Совместно с коллегой из Южного швейцарского нейроцентра профессором Клаудио Бассетти он уже третий год изучает нарколепсию — заболевание нервной системы, одним из симптомов которого считается сонный паралич.
"По нашим данным, галлюцинации и сонный паралич характерны почти для 60 процентов больных нарколепсией. Но обратное неверно. Из тех, кто пережил сонный паралич, очень немногие страдают нарколепсией. Поэтому если один раз возникло это состояние, бежать к врачу не стоит. А вот если такое случается часто, то, конечно, лучше проконсультироваться со специалистом. Тем более пока вы в группе риска — заболевание проявляется в возрасте от 15 до 25 лет", — уточняет Клаудио Бассетти.
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Сон, похожий на смерть

Согласно работе американских нейрофизиологов, ощущения, испытываемые людьми при сонном параличе, очень напоминают околосмертные. Люди видят себя как бы со стороны, не могут пошевелиться, чувствуют присутствие потусторонних сил — чаще всего демонических. Это связано с особенностями функционирования головного мозга, предполагают исследователи. В частности, встречи с призраками при сонном параличе объясняют повышенной активностью среднего мозга, вызванной необходимостью различать потенциальную угрозу во время сна.
"Вероятно, есть некоторая генетическая предрасположенность к нарколепсии, и шире — сонному параличу. Но это только гипотеза. Пока доказана связь между сонным параличом и нарушениями сна — скажем, когда люди недосыпают или очень плохо спят. Также это состояние способен спровоцировать стресс", — добавляет профессор Бассетти.
По словам Михаила Полуэктова, сонный паралич ничем не вредит человеку. Длится он не больше двух минут, обычно — несколько секунд, и никаких следов, кроме неприятных воспоминаний, не оставляет.
"Конечно, можно принимать лекарства. Но это только если приступы случаются часто. А так достаточно нормализовать режим сна, уменьшить физическую нагрузку, снизить уровень стресса", — рекомендует ученый.
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