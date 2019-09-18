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РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Михаил Зарубин. Молодой человек, который объехал (недорого) ВСЕ страны мира

12:00 18.09.2019
166
Как вы это делаете?!
Михаил Зарубин. Молодой человек, который объехал (недорого) ВСЕ страны мира
Вчера, 12:00
Как переночевать в палатке посреди саванны, доказать ливийским спецслужбам, что ты просто турист и не заболеть малярией в Африке — знает путешественник и исследователь Михаил Зарубин, который объехал все 193 страны ООН. В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" он рассказывает, как недорого и безопасно увидеть весь мир.
Как путешествовать туда, где нет дорог и постоянного авиасообщения? Какие билеты нельзя купить за деньги и как их приобрести? Как найти фиксера, которому можно доверить свою жизнь? Что учесть при подготовке путешествия и что спланировать невозможно? Как меняют человека поездки в места, где бедность и нет даже чистой воды?
Отвечает профессиональный путешественник Михаил Зарубин:
1:25 Как и почему он решил объехать все страны мира
3:35 Где взять деньги на поездки, если у тебя их не очень много
5:15 Если выпил кофе в стране, она считается посещённой?
6:50 Как обеспечить свою безопасность в небезопасных странах
8:30 Особенности психологии госслужащих в африканских странах
8:45 Как не давать взятки на досмотрах в аэропортах даже там, где сильно просят
9:30 Почему эти путешествия изменили его на 95%
9:55 О шоке, который он испытал в Африке
11:30 Про неочевидные способы экономить в поездках
12:35 Как найти жильё, если в единственной в стране гостинице нет мест
14:30 Где купить таблетки от малярии и что делать, если заболел пневмонией в Перу
16:20 Как путешествовать туда, где никто до тебя не был
16:45 Зачем везти сладости племенам Южного Судана и что они дают взамен
18:50 О списке must see для каждой страны и почему Михаил не может есть на улице в Африке
20:30 Зачем возвращается в страны, где уже был, и куда возвращался бы бесконечно
22:10 Что делать с сотнями сувенирных тарелок и магнитиками
22:50 За что Михаил попал к ливийским спецслужбам и как выкрутился
25:00 И что же он теперь собирается делать
27:00 А убьют ли новые технологии путешествия
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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