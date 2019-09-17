Китай построил первую испытательную базу для беспилотных судов

База площадью 32 тысячи квадратных метров создана для содействия развитию цепочки производства, исследований и разработок беспилотных судов и современного морского оборудования. Она представляет собой высокотехнологический комплекс, включающий лаборатории, экспериментальные бассейны, причал, зону морских испытаний.

Благодаря идеальным условиям порта и поддержке местного правительства, скорость смены поколений беспилотных судов и развития технологий, как ожидается, увеличится в 5-10 раз, что будет способствовать быстрому развитию отечественных морских беспилотных систем и всей индустрии интеллектуального оборудования.