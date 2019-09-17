Китай построил первую испытательную базу для беспилотных судов

МОСКВА, 17 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В городе Чжухай (провинция Гуандун, Южный Китай) завершилось строительство морского научно-технического порта Сяншань, который будет введен в эксплуатацию до конца этого года. Это первая в Китае исследовательская и испытательная база для беспилотных судов.
База площадью 32 тысячи квадратных метров создана для содействия развитию цепочки производства, исследований и разработок беспилотных судов и современного морского оборудования. Она представляет собой высокотехнологический комплекс, включающий лаборатории, экспериментальные бассейны, причал, зону морских испытаний.
Благодаря идеальным условиям порта и поддержке местного правительства, скорость смены поколений беспилотных судов и развития технологий, как ожидается, увеличится в 5-10 раз, что будет способствовать быстрому развитию отечественных морских беспилотных систем и всей индустрии интеллектуального оборудования.