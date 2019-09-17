Совет директоров "Аэрофлота" обсудит методику мониторинга цен на авиабилеты

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Совет директоров крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" 25 сентября обсудит методику мониторинга цен на авиабилеты, следует из материалов компании.

"О методике мониторинга цен на авиабилеты", - говорится в сообщении.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих ранее сообщил, что ведомство планирует к концу сентября выработать меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты. Он отметил, что на полях ВЭФ проводились консультации с "Аэрофлотом" и другими авиакомпаниями по этому вопросу.

Начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова заявила, что по итогам первого полугодия стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, итоговые цифры по году в первую очередь будут зависеть от стоимости авиакеросина. В ФАС сообщали РИА Новости, что не видят оснований для негативных прогнозов по росту цен авиабилетов в РФ в текущем году.

Как сообщил на минувшей неделе популярный туристический поисковик Aviasales, согласно исследованиям его экспертов, стоимость авиабилетов в эконом-классе в РФ повысилась с января по август 2019 года лишь на 1,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,47 тысячи рублей. В исследовании учитывались бронирования авиабилетов с вылетом из России по маршрут "туда-обратно" на одного взрослого пассажира в эконом-классе.