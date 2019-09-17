Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T18:41Z
https://ria.ru/20190917/1558783510.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/105774/04/1057740467_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_6b4e5eb3791509d57d02d2e12a7de869.jpg
РИА Новости

Совет директоров "Аэрофлота" обсудит методику мониторинга цен на авиабилеты

18:41 17.09.2019
57
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Совет директоров крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" 25 сентября обсудит методику мониторинга цен на авиабилеты, следует из материалов компании.

"О методике мониторинга цен на авиабилеты", - говорится в сообщении.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих ранее сообщил, что ведомство планирует к концу сентября выработать меры по сдерживанию роста цен на авиабилеты. Он отметил, что на полях ВЭФ проводились консультации с "Аэрофлотом" и другими авиакомпаниями по этому вопросу.
Начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова заявила, что по итогам первого полугодия стоимость авиабилетов в России выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, итоговые цифры по году в первую очередь будут зависеть от стоимости авиакеросина. В ФАС сообщали РИА Новости, что не видят оснований для негативных прогнозов по росту цен авиабилетов в РФ в текущем году.
Заместитель генерального директора ПАО Аэрофлот Владимир Александров на конференции в Генеральной прокуратуре РФ
16 сентября, 17:27РИА Новости
"Аэрофлот" создаст глобальную стратегию гармонизации антикоррупционных норм
Как сообщил на минувшей неделе популярный туристический поисковик Aviasales, согласно исследованиям его экспертов, стоимость авиабилетов в эконом-классе в РФ повысилась с января по август 2019 года лишь на 1,35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,47 тысячи рублей. В исследовании учитывались бронирования авиабилетов с вылетом из России по маршрут "туда-обратно" на одного взрослого пассажира в эконом-классе.
В Aviasales отметили, что сдерживающим фактором большего повышения цен авиабилетов остается появление новых маршрутов у "Победы" (входит в группу "Аэрофлот"). Так, в июле этого года средний чек на билет из Москвы в Горно-Алтайск снизился на 8% сразу после открытия нового рейса бюджетного перевозчика В турсервисе напомнили, что в 2015 году Aviasales впервые признал "Победу" авиакомпанию ценовым лидером. Тогда эксперты выяснили, что на маршрутах, где начинает летать "Победа", стоимость билетов у других авиакомпаний снижается на 20%.
000000
Обсудить 0
Новости компаний - Экономика
Рекомендуем
Машина турецкой скорой помощи
Эксперт прокомментировал статистику несчастных случаев в Турции
РИА
Новости
Вид на Эверест
В Непале из-за непогоды застряли триста туристов, направляющихся на Эверест
Скорая помощь в Турции
Дипломат рассказал, почему россияне часто попадают в ДТП в Турции
Девушка на допросе в полицейском участке
Опрос показал, с кем российские туристы конфликтуют на отдыхе
Лента
новостей
В России вступили в силу новые правила подачи документов на получение шенгенских виз
АТОР: новые правила оформления виз не должны навредить въездному туризму
Порт Таллина
Эксперты: Эстония может потерять туристов из-за электронных виз в России
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Трамваи на одной из улиц Антальи
В Турции двух человек арестовали после инцидента с россиянами
Альпинисты на пути к вершине Эвереста, Непал
В Непале вертолеты с туристами совершили аварийные посадки из-за непогоды
Морской порт в Баку
Российско-туркменские круизные туры планируют запустить в 2020 году
Николай Алексенко
Николай Алексеенко: люди в Тулуне были в воде, белые от холода и страха
Электроскутер
ГИБДД: число аварий с участием электрических устройств передвижения растет
Пляж в Римини
Опрос показал самые желанные турнаправления для россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41Режим контртеррористической операции введен в КБР
07:33Заявки на создание научно-образовательных центров подали уже 26 регионов
07:05План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к восьмому декабря
06:51Задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду Хакасии
06:39Машина въехала в вестибюль башни Trump Plaza в штате Нью-Йорк, сообщают СМИ
06:34Масштабные учения летчиков стартовали в Хабаровском крае и Приморье
06:34Япония сожалеет о снятии льгот с японских компаний в Южной Корее
06:15РАДОР предложил Минтрансу ликвидировать аварийные мосты к 2025 году
06:13Ни партия Нетаньяху, ни оппозиция не спешат праздновать победу на выборах
05:57Авиавласти США пригласили группу стран обсудить эксплуатацию Boeing 737 MAX
05:56США недооценивают политический диалог в Венесуэле, заявил глава МИД страны
05:43Предприятия Бурятия могут уйти на "четырехдневку" после серьезного анализа
05:39Зампред общества российско-китайской дружбы удостоена высшей госнаграды КНР
05:29В России рассказали о ракете с "недостижимой дальностью" действия
05:23Экологи призвали обнародовать новую схему выпуска белух из "китовой тюрьмы"
05:20Эксперт оценил вклад дивизии "Силы тигра" в освобождении Хан-Шейхуна
05:10Жириновский назвал две страны, которые должны объединиться с Россией
04:15Поисковики впервые за пять лет возобновили работы на месте Хасанских боев
04:11Штрафы в ГИБДД разрешат не платить при одном условии, пишут СМИ
04:09На фоне выборов Израиль переживает исторический момент, заявил Нетаньяху
Лента новостейМолния