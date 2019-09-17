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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Легенда китайского балета: российский балет, музыка трогает сердца людей

18:30 17.09.2019 (обновлено: 18:32 17.09.2019)
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© Фото : пресс-служба Большого театраКитайский спектакль "Весна священная" открыл XX Международный фестиваль современного танца DanceInversion
Китайский спектакль Весна священная открыл XX Международный фестиваль современного танца DanceInversion
© Фото : пресс-служба Большого театра
МОСКВА, 17 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китайский спектакль "Весна священная" открыл XX Международный фестиваль современного танца DanceInversion, который проходит на сцене Большого тетра в Москве. Такой русскую балетную классику в России еще не видели. Балет "Весна священная" Игоря Стравинского, который впервые был показан в 1913 году, в постановке китайских мастеров приобрел восточный колорит. Новое прочтение получила и музыка балета в обработке композитора Хэ Сюньтянь, который вплел в нее тибетские мотивы. О своей постановке в эксклюзивном интервью "Спутнику" рассказала хореограф и постановщица балета Ян Липин.
"Оригинальное произведение Стравинского повествует об истории племени, которое приносит в жертву девушку, чтобы почтить весну и принести процветание племени. Это очень похоже на обряды народа Бай, проживающего в провинции Юньнань. Мой вариант произведения очень похож на то, что было в оригинале. Здесь также с приходом весны племя ищет прекрасную девушку, чтобы провести обряд", - говорит она.
Сюжет балета — картины из жизни славянского языческого племени, приносящего жертву во имя перерождения. Однако Ян Липин переосмысливает содержание балета сквозь призму восточной философии, использует художественные приемы, свойственные азиатской эстетике.
"Из-за того, что оригинальное произведение Стравинского идет всего 38 минут и не дотягивает по времени для полноценной постановки, мы пригласили известного китайского композитора Хэсюнь Тяня. Его музыка наполнена тибетскими мотивами, мы использовали большое количество элементов из культуры Тибета. Например, молитвенные письмена, разноцветных животных. За каждым зверем закреплен свой цвет и свое духовное звание. Когда актёры надевают одежды – они символизируют духов, снимают – становятся простыми смертными. Дух и человек на самом деле здесь – одно целое. Переход от духа к человеку – это процесс самопожертвования", - поясняет Ян Липин.
Этот спектакль - о гармонии мужского и женского начала, о взаимосвязи мертвой и живой материи. Здесь жизнь и смерть - единое целое, а главная героиня добровольно приносит себя в жертву во имя будущей жизни.
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"Все эти элементы – переход в Нирвану и воскрешение. Люди востока верят, что смерть - это не конец. И как времена года сменяют друг друга, умирая зимой, человек воскресает по весне. Наша история, в отличие от истории Стравинского, которая завершается жертвоприношением, показывает весь путь от увядания к воскрешению", - говорит хореограф.
Идеи балета, как и его название, очень созвучны китайской традиционной культуре. К весне у китайцев особое отношение. Это период рождения новой жизни и первый по порядку сезон в лунном календаре.
"Китайцы считают, что весна – это новое начало. Начало чего-то прекрасного. Человек рождается по весне, живет и растет все лето, созревает по осени и умерев зимой, вновь возрождается весной. И этому закону подчинено всё живое на земле. От созревшего и опавшего листа до человека", - объясняет Ян Липин.
На сцене повсюду — дощечки в форме иероглифов, символизирующие тибетские мантры. Они разложены в определённом порядке, но картина меняется, стоит лишь их перемешать: "Наш жертвенный алтарь представляет собой мандалу. А шесть иероглифов, разбросанных по сцене, означают молитвы, направленные на поиски душевного спокойствия".
Ян Липин – легенда китайского балета. В свои 60 лет она по-прежнему удивляет пластикой, загадочностью, молодостью души и невероятной энергией, которую она вложила в свою постановку. На вопрос о том, насколько сложно рассказывать историю на языке танца, балерина отвечает с высоты своего огромного опыта.
"В балете, язык тела, эмоций, образов и восприятия соединяется воедино. К примеру, уже упомянутые 6 иероглифов, огромная золотая чаша, символизирующая край мира, обитель монахов, подобие рая. Через эти элементы можно позволить зрителю прочувствовать гораздо более глубокие вещи. Если показывать один лишь танец – так много зритель вряд ли разглядит. Нужно задействовать некоторые культурные символы, задействовать зрительное восприятие, освещение и так далее. Таким образом наша история не просто рассказывает о том, что какая-то девушка принесла себя в жертву. Эта история трактует культуру и душу". – говорит она.
Особое впечатление на хореографа в своё время произвела Галина Уланова – выдающаяся артистка советского балета. А еще Ван Липин очень любит русские народные танцы.
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"В 70-е я видела много выступлений Улановой, "Лебединое озеро", русские народные танцы. Я ведь тоже танцую народные танцы, так как я сама представитель народа Бай. У меня не было специального танцевального образования, я всего добилась, начав танцевать народные танцы у себя в деревне", - говорит она.
Ян Липин – неподражаемая и самая знаменитая танцовщица в Китае. Она родилась и выросла в южной провинции Юньнань, и принадлежит к национальной группе "бай". Павлин – символ этого народа. Всемирная известность пришла к ней с танцем "Душа павлина", который никто кроме неё не сумел повторить.
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Россия-Китай: ГлавноеБольшой театрМоскваКитай
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