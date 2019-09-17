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РИА Новости

В Курчатовском институте прошел круглый стол о советском атомном проекте

18:02 17.09.2019
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© Официальный сайт Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"Круглый стол, посвящённый истории советского атомного проекта
Круглый стол, посвящённый истории советского атомного проекта
© Официальный сайт Национального исследовательского центра "Курчатовский институт"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Курчатовском институте состоялся круглый стол, посвященный истории советского атомного проекта. В ходе мероприятия президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин вместе с экспертами обсудили развитие советского атомного проекта и его значимость для страны и мира, сообщает официальный сайт института.
Как пояснили организаторы, круглый стол был приурочен к 70-летию испытания первой советской атомной бомбы. Михаил Ковальчук в ходе своего выступления напомнил, что первая советская бомба создавалась в тесном сотрудничестве физиков, инженеров и разведчиков.
"Серьезный фундамент в области ядерных исследований был заложен в СССР еще в довоенные годы, что сыграло решающую роль в успешном развитии советского атомного проекта в кратчайшие сроки. В тот напряженнейший период атомной дуэли физики и разведчики оказались в одном силовом поле. Они по-разному, но решали одну невероятно сложную задачу. Получаемые в то время от разведки сведения тщательно анализировались Курчатовым и, безусловно, оказались полезными в корректировке направлений исследований, в каких-то вопросах уберегли от ошибок", – сказал Ковальчук.
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Также Ковальчук отметил, что реализация атомного проекта дала возможность для развития множества новых научных направлений.
"Из атомного проекта трансформировался следующий стратегический приоритет. Атомная энергетика, атомный подводный и ледокольный флот, ядерная медицина, суперкомпьютеры, космический проект, наконец, – все это прямые плоды советского атомного проекта. Именно благодаря ему мы не только сохранились как суверенное государство, но и буквально изменили лицо цивилизации, на сотню лет вперед уж точно", – заявил Ковальчук.
В свою очередь Сергей Нарышкин отметил, что появление атомной бомбы у Советского Союза позволило ликвидировать монополию США в этой области и не дало привести к трагическим последствиям для всего мира.
"Дисбаланс сил неизбежно порождает дефицит ответственности. Достаточно вспомнить трагедию Хиросимы и Нагасаки, когда американское командование, ощущая свою монополию и безнаказанность, применило атомное оружие против сотен тысяч мирных граждан, совершив одно из самых страшных преступлений в истории человечества. Паритет ядерных арсеналов стал благом для всего человечества", – заявил Нарышкин.
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Перед началом круглого стола Нарышкин и Ковальчук возложили цветы к памятнику Курчатову и осмотрели выставку "Физика и разведка в силовом поле атомного проекта", в основу которой легли документы и памятники истории науки и техники из собрания Курчатовского института и архива СВР.
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Курчатовский институтМихаил КовальчукСергей НарышкинРоссияОбщество
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