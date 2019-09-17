В Белоруссии заявили о готовности углублять отношения с США

МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов поступательно двигаться по пути углубления отношения с США, чтобы этот процесс стал необратимым.

"Как нам кажется, есть взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении, развитии отношений. Мы благодарны за этот интерес нашим американским друзьям. Готовы и дальше поступательно двигаться по пути углубления нашего сотрудничества, чтобы этот процесс стал необратимым", - заявил Макей журналистам по итогам переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла.

Про его словам, "есть ощущение того, что взаимное представительство двух стран в Вашингтоне и Минске на уровне временных поверенных в делах уже не отвечает реалиям сегодняшнего дня и требует корректировки".