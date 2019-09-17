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РИА Новости

В Белоруссии заявили о готовности углублять отношения с США

17:54 17.09.2019 (обновлено: 18:19 17.09.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МИНСК, 17 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов поступательно двигаться по пути углубления отношения с США, чтобы этот процесс стал необратимым.
"Как нам кажется, есть взаимная заинтересованность в дальнейшем углублении, развитии отношений. Мы благодарны за этот интерес нашим американским друзьям. Готовы и дальше поступательно двигаться по пути углубления нашего сотрудничества, чтобы этот процесс стал необратимым", - заявил Макей журналистам по итогам переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла.
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Про его словам, "есть ощущение того, что взаимное представительство двух стран в Вашингтоне и Минске на уровне временных поверенных в делах уже не отвечает реалиям сегодняшнего дня и требует корректировки".
"Более высокий уровень представительства мог бы позволить более эффективно реализовать те возможности, которые открываются перед нашими странами", - подчеркнул Хэйл.
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