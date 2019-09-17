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РИА Новости

Суд подтвердил права Маслякова на товарный знак из серии КВН

17:50 17.09.2019 (обновлено: 18:24 17.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВедущий КВН Александр Масляков
Ведущий КВН Александр Масляков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам сохранил за компанией Александра Маслякова "АМИК" права на товарный знак "The international union КВН", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Всего было подано три иска - оспаривались общеизвестный бренд "КВН", а также товарные знаки "Планета КВН" и "The international union КВН". Это пока первое решение суда в рамках этих споров.
"Заявление "Группа 7" оставить без удовлетворения", - огласил решение один из судей коллегии.
Таким образом, суд отклонил иск компании "Группа 7", которая получила права на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых", написанную в 1965 году, и сценарии игры "КВН", первый выпуск которой вышел в телеэфир в 1961 году. "Группа 7" просила Роспатент прекратить правовую охрану этого бренда, зарегистрированного на компанию Маслякова.
Кинорежиссер Юлий Гусман
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Литературные произведения были созданы в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. После смерти последнего из соавторов Муратова имущественные права на произведения перешли к его вдове Марине Топаз, которая в 2017 году передала их "Группе 7". По мнению истца, обозначение "КВН" стало общеизвестным благодаря телепередачам, что не связано с деятельностью "АМИК", которая приобрела права на него в 2010 году без согласия авторов книги и первых сценариев.
Как указала юрист истца на заседании, передачу "КВН" показывали по центральному телевидению с 1961 года, она сразу стала очень популярна, поэтому ее авторы издали книгу с правилами игры и инструкциями по организации, мотивами, целями. Из-за цензуры, отметила юрист, трансляцию прекратили, но сама игра продолжалась. Представители Роспатента в свою очередь указывали, что Масляков более известен зрителям, чем авторы книги, и патент они выдали законно.
"Группа 7" просила Роспатент прекратить правовую охрану брендов со словом "КВН", зарегистрированных на компанию Маслякова. Ведомство отклонило претензии, согласившись с доводами "АМИК", заявившей, что известность бренду принесла не книга Яковлева, Аксельрода и Муратова, а телепередачи, создаваемые Масляковым.
Телеведущий Александр Масляков. Архивное фото
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