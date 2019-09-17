Докладчик ПАСЕ посетит Грозный для обсуждения ситуации с правами человека

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Докладчик ПАСЕ Франк Швабе намерен посетить Москву и Грозный с 18 по 20 сентября для обсуждения ситуации с правами человека в регионе Северного Кавказа, сообщили РИА Новости в аппарате Ассамблеи.

"Франк Швабе (Германия) должен посетить с ознакомительным визитом Москву и Грозный с 18 по 20 сентября", - указали в ПАСЕ.

По словам собеседника агентства, немецкий парламентарий посетит РФ в рамках подготовки проекта своего доклада по правам человека в регионе Северного Кавказа. Докладчик намерен "встретиться с представителями власти и представителями гражданского общества".

Швабе планирует обсудить ситуацию с правами человека в регионе, в частности, расследования сообщений о пытках и исчезновениях, вопросы прав ЛГБТИ-меньшинств, отметили в ПАСЕ.

Российская сторона пока никак не отреагировала на планы докладчика.