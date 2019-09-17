Докладчик ПАСЕ посетит Грозный для обсуждения ситуации с правами человека

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Докладчик ПАСЕ Франк Швабе намерен посетить Москву и Грозный с 18 по 20 сентября для обсуждения ситуации с правами человека в регионе Северного Кавказа, сообщили РИА Новости в аппарате Ассамблеи.
"Франк Швабе (Германия) должен посетить с ознакомительным визитом Москву и Грозный с 18 по 20 сентября", - указали в ПАСЕ.
По словам собеседника агентства, немецкий парламентарий посетит РФ в рамках подготовки проекта своего доклада по правам человека в регионе Северного Кавказа. Докладчик намерен "встретиться с представителями власти и представителями гражданского общества".
Швабе планирует обсудить ситуацию с правами человека в регионе, в частности, расследования сообщений о пытках и исчезновениях, вопросы прав ЛГБТИ-меньшинств, отметили в ПАСЕ.
Российская сторона пока никак не отреагировала на планы докладчика.
В апреле 2017 года в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти данные, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с Владимиром Путиным.