Более тысячи заявок поданы на кадровый конкурс "Команда Оренбуржья"

ОРЕНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Более тысячи человек подали заявки на участие в кадровом конкурсе "Команда Оренбуржья", стартовавшем по инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в начале сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Открытый конкурс "Команда Оренбуржья" организован в формате всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Конкурсный отбор будет проходить в два этапа – заочно и очно – и по двум направлениям – кадровому и проектному. Вначале участники конкурса представят себя как потенциальных кандидатов на руководящие посты государственной и муниципальной службы, а затем проведут презентации проектов по модернизации жизни в регионе.

"Цель конкурса "Команда Оренбуржья" – модернизация всех сфер жизни. Региону нужны высокоэффективные кадры с прорывными и современными идеями. Формат открытых конкурсов – отличная площадка для поиска талантливых управленцев и профессионалов, способных занять ведущие позиции в органах государственной власти. У каждого есть возможность войти в нашу команду", – процитировали в пресс-службе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

По его словам, вызовы сегодняшнего дня требуют современных подходов к решению проблем в регионе.

"Чтобы сделать регион успешным, мы должны разрабатывать и реализовывать новые масштабные проекты. Это задача новой команды, готовой работать на результат. Региону нужны высокоэффективные кадры с прорывными и современными идеями", - заявил Паслер.