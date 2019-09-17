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РИА Новости
Оренбургская область

Более тысячи заявок поданы на кадровый конкурс "Команда Оренбуржья"

17:37 17.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
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ОРЕНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Более тысячи человек подали заявки на участие в кадровом конкурсе "Команда Оренбуржья", стартовавшем по инициативе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера в начале сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
Открытый конкурс "Команда Оренбуржья" организован в формате всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Конкурсный отбор будет проходить в два этапа – заочно и очно – и по двум направлениям – кадровому и проектному. Вначале участники конкурса представят себя как потенциальных кандидатов на руководящие посты государственной и муниципальной службы, а затем проведут презентации проектов по модернизации жизни в регионе.
"Цель конкурса "Команда Оренбуржья" – модернизация всех сфер жизни. Региону нужны высокоэффективные кадры с прорывными и современными идеями. Формат открытых конкурсов – отличная площадка для поиска талантливых управленцев и профессионалов, способных занять ведущие позиции в органах государственной власти. У каждого есть возможность войти в нашу команду", – процитировали в пресс-службе губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.
По его словам, вызовы сегодняшнего дня требуют современных подходов к решению проблем в регионе.
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"Чтобы сделать регион успешным, мы должны разрабатывать и реализовывать новые масштабные проекты. Это задача новой команды, готовой работать на результат. Региону нужны высокоэффективные кадры с прорывными и современными идеями", - заявил Паслер.
В пресс-службе напомнили, что победители конкурса "Команда Оренбуржья" будут объявлены в ноябре на инвестиционном форуме "Оренбуржье – сердце Евразии" и войдут в региональный управленческий резерв. Лучшие проекты будут включены в государственные и муниципальные программы. Идеи участников по улучшению жизни в регионе, представленные на конкурсе проектов, будут рассмотрены в общественных советах при региональных органах исполнительной власти.
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Оренбургская областьДенис Паслер
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