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РИА Новости

ДНР поднимет в Минске вопрос безопасности лиц из списков для обмена

17:27 17.09.2019
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© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова
© Фото : официальный сайт ДНР
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что в связи с убийством в Мариуполе сторонника ДНР Романа Джумаева она поднимет на встрече в Минске вопрос обеспечения безопасности граждан, включенных в списки для обмена пленными.
Встреча контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп состоится в Минске 18 сентября.
В понедельник Нацполиция Украины сообщила, что неизвестные застрелили жителя Мариуполя, участвовавшего в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев. Позже в СМИ появилась информация, что убитый – бывший ополченец Роман Джумаев. В 2017 году он был задержан на подконтрольной Киеву территории и помещен под стражу. В августе этого года суд отпустил его под домашний арест. Омбудсмен ДНР заявила, что Джумаев был внесен в списки для обмена пленными с Киевом.
"Я вынуждена констатировать увеличение случаев расправы на почве политических разногласий, совершенных на территории Украины в последнее время. Данный инцидент произошел накануне встречи в минском формате, и мною завтра будет поднят вопрос об обеспечении безопасности лиц, подлежащих обмену", - говорится в заявлении Морозовой на сайте уполномоченного по правам человека ДНР.
Бывший президент Украины Леонид Кучма
13 сентября, 13:06РИА Новости
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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