ДНР поднимет в Минске вопрос безопасности лиц из списков для обмена

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что в связи с убийством в Мариуполе сторонника ДНР Романа Джумаева она поднимет на встрече в Минске вопрос обеспечения безопасности граждан, включенных в списки для обмена пленными.

Встреча контактной группы по Донбассу и ее рабочих подгрупп состоится в Минске 18 сентября.

В понедельник Нацполиция Украины сообщила, что неизвестные застрелили жителя Мариуполя, участвовавшего в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев. Позже в СМИ появилась информация, что убитый – бывший ополченец Роман Джумаев. В 2017 году он был задержан на подконтрольной Киеву территории и помещен под стражу. В августе этого года суд отпустил его под домашний арест. Омбудсмен ДНР заявила, что Джумаев был внесен в списки для обмена пленными с Киевом.