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РИА Новости

ГИБДД: число аварий с участием электрических устройств передвижения растет

17:26 17.09.2019 (обновлено: 17:51 17.09.2019)
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© Фото : BMWЭлектроскутер
Электроскутер
© Фото : BMW
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. За шесть месяцев текущего года в России произошли 40 ДТП с участием персональных электрических средств передвижения малой мощности, в которых погибли 2 человека и 39 были ранены, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД России. За весь 2018 год в Российской Федерации были зафиксированы 39 таких ДТП, в которых никто не погиб, а ранения получили 40 человек.
В связи с участившимися авариями с участием персональных электрических средств передвижения малой мощности, Госавтоинспекция МВД России выносит на общественное обсуждение проблематику определения административно-правового статуса участников дорожного движения, использующих электрические устройства передвижения. Соответствующий опрос стартует на официальном сайте ведомства гибдд.рф.
Актуальность проблематики обусловлена ростом популярности индивидуальных электрических устройств передвижения – электросамокатов, гироскутеров, моноколес. В крупных городах открываются пункты проката этих устройств, растут скорости их движения, а, следовательно, и риски попадания в ДТП.
В текущей редакции правил дорожного движения пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге (сигвеи, электросамокаты, гироскутеры и моноколеса) в отдельную категорию участников дорожного движения не выделены, поэтому де-юре они приравниваются к пешеходам. Соответственно, требования к ним предъявляются исключительно как к пешеходам.
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Ответственность за нарушение ПДД пешеходами установлена частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ и влечет за собой вынесение предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей. В случае ДТП с участием электросамоката и автомобиля происшествие квалифицируется как наезд на пешехода.
Сегодня вопросом определения правового статуса участников дорожного движения, которые используют эти устройства, занимаются различные структуры. "В частности, Научный центр безопасности дорожного движения МВД России проводит исследование по определению административно-правового статуса пользователей электросамокатов. Также эта проблематика активно обсуждается на различных международных площадках. Мнения о необходимости введения дополнительного правового регулирования использования электрических устройств передвижения неоднократно высказывались в Госдуме и Общественной палате. В настоящее время Минтранс России подготовил проект поправок в ПДД, в соответствии с которыми предлагается уточнить терминологию и ввести обязанности для новых участников движения", - рассказал РИА Новости начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД Антон Белан.
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По результатам опроса посетителей сайта гибдд.рф состоятся общественные обсуждения, в которых свое мнение выскажут представители экспертного и научного сообщества, сообщил Белан.
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