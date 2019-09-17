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РИА Новости

ДНР призвала Киев выполнять минские соглашения

17:26 17.09.2019
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© Фото : МИД ДНРНаталья Никонорова
Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что Киеву нужно начать выполнять минские соглашения, а не придумывать новые формулы урегулирования конфликта в Донбассе.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. По его словам, одна из составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если в ближайшее время не получится решить проблемы. Он подчеркнул, что "на все про все" у властей страны есть лишь полгода-год.
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"Вместо придумывания туманных формул и обещания неких радикальных мер, руководству Украины следовало бы перестать изобретать велосипед и приступить к выполнению комплекса мер, где уже предельно ясно и четко прописаны все необходимые шаги по достижению устойчивого мира", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД.
Она напомнила, что обязательства Киева по урегулированию конфликта в Донбассе зафиксированы в минских соглашениях и остаются неизменны. "В особенности странными выглядят высказывания украинских властей о том, что у них есть "полгода-год" на продолжение Минских переговоров. Должно быть, представители Украины упустили из виду тот факт, что именно по их вине намеренно затягивается переговорный процесс, срывается дискуссия по важнейшим вопросам, в том числе политическим", - отметила Никонорова.
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Она добавила, что "переписать, подменить смысл или исказить суть минских договоренностей руководству Украины не удастся ни при каких обстоятельствах". "Вместо придумывания все более и более изощренных способов саботажа мирного процесса настоятельно советуем Киеву направить энергию на действительно необходимую деятельность – приступить наконец-то к открытому диалогу и выработке конструктивных решений по имплементации комплекса мер в согласовании с представителями республик", - отметила Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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