Первый миллион тонн свеклы собрали липецкие земледельцы

ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Липецкие аграрии собрали 1,1 миллиона тонн сахарной свёклы с площади 28,7 тысячи гектаров из отведенных под эту культуру 130 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, средняя урожайность по региону составила 383,5 центнера с гектара. В прошлом году на аналогичную дату она составляла 305,3 центнера с гектара. Наибольший вклад в валовой сбор внесли земледельцы Добринского района с урожаем свыше 248 тысяч тонн сахарной свеклы. За ними следуют аграрии Задонского района, собравшие 125 тысяч тонн корнеплодов.

"На шести сахарных заводах региона переработано 1,115 миллиона тонн свеклы, получено более 167 тысяч тонн сахара",- сказал Артамонов.