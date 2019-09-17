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РИА Новости
Липецкая область

Первый миллион тонн свеклы собрали липецкие земледельцы

17:22 17.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая сахарной свеклы
Уборка урожая сахарной свеклы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 17 сен — РИА Новости. Липецкие аграрии собрали 1,1 миллиона тонн сахарной свёклы с площади 28,7 тысячи гектаров из отведенных под эту культуру 130 тысяч гектаров, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, средняя урожайность по региону составила 383,5 центнера с гектара. В прошлом году на аналогичную дату она составляла 305,3 центнера с гектара. Наибольший вклад в валовой сбор внесли земледельцы Добринского района с урожаем свыше 248 тысяч тонн сахарной свеклы. За ними следуют аграрии Задонского района, собравшие 125 тысяч тонн корнеплодов.

"На шести сахарных заводах региона переработано 1,115 миллиона тонн свеклы, получено более 167 тысяч тонн сахара",- сказал Артамонов.

Он отметил, что потенциал отрасли базируется на постоянном технологическом обновлении, модернизации производства и применении передовых научных достижений, а липецкие земледельцы из года в год бьют рекорды урожайности. "У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Уверен, что в этом году наши земледельцы подтвердят и превзойдут свои достижения", - сказал Артамонов.
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