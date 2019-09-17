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РИА Новости

В ОП предложили ОБСЕ создать "доску позора" чиновников, притесняющих СМИ

17:21 17.09.2019 (обновлено: 17:22 17.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич предложил ОБСЕ создать "доску позора" чиновников в разных странах, которые преследуют журналистов.
"Честно говоря, я ожидал от ОБСЕ более решительных действий или вообще каких-то действий. ОБСЕ пока не может предложить никакого действенного механизма... Мы обозначаем проблемы, но ОБСЕ нам говорит: "Спасибо, мы услышали", - сказал Малькевич журналистам в кулуарах совещания ОБСЕ по правам человека во вторник в Варшаве.
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По его мнению, необходимо хотя бы придавать огласке фамилии чиновников, препятствующих работе СМИ. "Они (ОБСЕ – Прим. ред.) могут ну хотя бы создать некую доску позора. Пусть это будет публично. На сайте ОБСЕ будет болтаться список чиновников в разных странах и государственных структурах, которые преследуют журналистов", - сказал представитель Общественной палаты.
"А от этого следующий шаг. Может быть, какие-то визовые ограничения… Но чтобы это не скатилось к огульным обвинениям, надо писать - за что", - добавил он.
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"Хотя бы это пусть сделают. Это не стоит ничего. Посмотрим, захочет ли ОБСЕ показать свою силу, свои зубы. Если они этого делать не будут, то об них все будут вытирать ноги, как, собственно говоря, сейчас и происходит", - заключил Малькевич.
В совещании ОБСЕ - крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии - принимают участие делегации 57 стран организации, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций. Участники подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области прав человека, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.
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Александр МалькевичОБСЕОбщественная палата РФВаршаваВ мире
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