В ОП предложили ОБСЕ создать "доску позора" чиновников, притесняющих СМИ

ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич предложил ОБСЕ создать "доску позора" чиновников в разных странах, которые преследуют журналистов.

"Честно говоря, я ожидал от ОБСЕ более решительных действий или вообще каких-то действий. ОБСЕ пока не может предложить никакого действенного механизма... Мы обозначаем проблемы, но ОБСЕ нам говорит: "Спасибо, мы услышали", - сказал Малькевич журналистам в кулуарах совещания ОБСЕ по правам человека во вторник в Варшаве.

По его мнению, необходимо хотя бы придавать огласке фамилии чиновников, препятствующих работе СМИ. "Они (ОБСЕ – Прим. ред.) могут ну хотя бы создать некую доску позора. Пусть это будет публично. На сайте ОБСЕ будет болтаться список чиновников в разных странах и государственных структурах, которые преследуют журналистов", - сказал представитель Общественной палаты.

"А от этого следующий шаг. Может быть, какие-то визовые ограничения… Но чтобы это не скатилось к огульным обвинениям, надо писать - за что", - добавил он.

"Хотя бы это пусть сделают. Это не стоит ничего. Посмотрим, захочет ли ОБСЕ показать свою силу, свои зубы. Если они этого делать не будут, то об них все будут вытирать ноги, как, собственно говоря, сейчас и происходит", - заключил Малькевич.