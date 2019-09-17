Путин призвал обеспечить всем необходимым детей, пострадавших от паводка

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Дети, пострадавшие в результате паводка в Дальневосточном федеральном округе, должны быть обеспечены всем необходимым – местами в школе и дошкольных учреждениях, транспортом, заявил президент России Владимир Путин.

"Конечно же, в зоне особого внимания должны быть и дети. Обеспечение всем нужным ребят: мест в школе, дошкольных учреждениях, обязательно предоставление удобного транспорта, если приходится детям перебираться в другие учебные заведения", - сказал Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

Из-за сильных дождей и паводка на реках режим ЧС введен в Амурской области и Еврейской автономной области, а также в Хабаровском крае. Уровень Амура у населенных пунктов превысил опасные отметки. Самая сложная ситуация складывается в Комсомольске-на-Амуре, где во время пика паводка уровень воды достиг отметки 829 сантиметров при опасной для города в 650 сантиметров.