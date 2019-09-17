МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести единый день голосования на весну.

"Я считаю, что все-таки нам лучше на весну перенести. Ведь все люди работали все лето, ну нельзя так: все участники выборных кампаний, их члены семей, все чиновники, полиция, суды, прокуратура. Давайте выборы проводить в последний понедельник апреля: уже зимы нету, еще не жарко", - сказал Жириновский в интервью телеканалу "Россия-24"

Он добавил, что дачный сезон все желающие могут начинать в мае. "Давайте раньше еще, в марте, пожалуйста. Пусть лето будет отдых", - предложил он.

"Надо перенести все выборы на весну, раннюю, чтобы не мешать и дачникам, и никому, так сказать, только выборы", - подчеркнул лидер ЛДПР.

Единый день голосования в России был установлен федеральным законом в 2012 году. Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах.