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РИА Новости

Жириновский предложил перенести единый день голосования на весну

17:11 17.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести единый день голосования на весну.
"Я считаю, что все-таки нам лучше на весну перенести. Ведь все люди работали все лето, ну нельзя так: все участники выборных кампаний, их члены семей, все чиновники, полиция, суды, прокуратура. Давайте выборы проводить в последний понедельник апреля: уже зимы нету, еще не жарко", - сказал Жириновский в интервью телеканалу "Россия-24".
Он добавил, что дачный сезон все желающие могут начинать в мае. "Давайте раньше еще, в марте, пожалуйста. Пусть лето будет отдых", - предложил он.
"Надо перенести все выборы на весну, раннюю, чтобы не мешать и дачникам, и никому, так сказать, только выборы", - подчеркнул лидер ЛДПР.
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Единый день голосования в России был установлен федеральным законом в 2012 году. Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах.
Проведение выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
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