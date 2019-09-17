Пласидо Доминго исполнит партию в опере "Травиата" на сцене Большого театра

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Испанский оперный певец Пласидо Доминго в апреле выйдет на сцену Большого театра, чтобы исполнить партию в "Травиате", сообщил журналистам гендиректор ГАБТа Владимир Урин.

"Если говорить о громких именах, то я должен сказать, что мы договорились с Пласидо Доминго. Он будет петь в апреле "Травиату", — сказал Урин на открытии 243-го сезона театра.

Он также сообщил, что Большой театр ведет переговоры с Анной Нетребко о том, чтобы она вместе со своим супругом Юсифом Эйвазовым исполнила партию в опере "Дон Карлос". "Если получится, то речь идет об июне", — пояснил гендиректор.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин также поздравил с юбилеем участников молодежной оперной программы. "У нас очень важное событие в театре — молодежная оперная программа отмечает 10-летие, и за эти годы она выпустила 55 артистов, которые стали обладателями высоких наград на фестивалях и конкурсах", — сказал Урин.